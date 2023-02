Cate Blanchett ‘trasforma’ un abito di dieci anni fa e brilla ai SAG Awards L’attrice Cate Blanchett è stata una delle protagoniste degli Screen Actors Guild Awards 2023 e ha dimostrato come si possa dare una seconda vita a un vecchio abito.

A cura di Beatrice Manca

Vecchio abito, nuova vita: Cate Blanchett ha rubato la scena sul tappeto rosso dei SAG Awards con un abito scintillante nero in pizzo e paillettes. L'evento anticipa gli Oscar anche in fatto di stile: Zendaya ha incantato vestita di rose, mentre l'italiana Sabrina Impacciatore ha scelto un peplo fucsia acceso. L'attrice di Tàr invece ha dato una lezione di stile, ma soprattutto di sostenibilità: l'abito è stato creato a partire da un vestito da sera del 2014. Anche sui red carpet, insomma, l'upcycling è il futuro della moda.

Cate Blanchett brilla ai SAG Awards

L'attrice Cate Blanchett è stata nominata agli Screen Actors Guild Awards – i precursori degli Oscar – per la sua interpretazione nel film Tàr. Per sfilare sul red carpet ha scelto un abito sinuoso firmato Giorgio Armani Privé in pizzo e paillettes nere, completato da orecchini Louis Vuitton. Ha lasciato i capelli biondi sciolti, acconciati in un morbido caschetto. L'abito ‘nasconde' un segreto ed è il perfetto esempio di come eleganza e sostenibilità possano convivere.

Cate Blanchett in Giorgio Armani Privé

L'abito ‘upcycled' di Cate Blanchett

L'abito di Cate Blanchett è stato creato a partire da un vecchio abito in pizzo della casa di moda italiana che l'attrice aveva sfoggiato nel 2014 e nel 2018. Anziché buttarlo, dopo quasi dieci anni, il vestito è tornato a nuova vita: il pizzo è stato usato per impreziosire la scollatura.

Cate Blanchett in Gorgio Armani nel 2018

Si tratta di un riuscito esempio di upcycle, cioé l'arte di creare un nuovo abito con qualcosa che esiste già. Siamo abituate ai look riciclati sul red carpet – un segnale importantissimo in favore di una moda più sostenibile – ma ora le star puntano sui look upcycled: perfino Kate Middleton ha ‘raggiornato' un vestito Alexander McQueen del 2019 per i Bafta Awards. Una soluzione che le nostre nonne avrebbero definito di buon senso: un po' di creatività e via, infiniti vestiti senza alcuno spreco.