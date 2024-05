Carolina di Monaco è regina di primavera con l’abito a fiori da oltre 2mila euro

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

La famiglia reale monegasca è tra le più in vista d'Europa e non sorprende che riesca sempre a destare un certo scalpore a ogni apparizione pubblica. Questa volta ad attirare tutti i riflettori non sono state Charlene e Charlotte Casiraghi ma la principessa Carolina di Monaco. Ha partecipato a un evento istituzionale del Principato in compagnia del principe Alberto e ha approfittato delle temperature miti tipiche di stagione per trasformarsi in una vera e propria "regina di primavera": ecco chi ha firmato il suo adorabile look floreale che si rivelerà perfetto per aggiungere un tocco di classe alle prossime giornate calde.

Il look floreale di Carolina di Monaco

Ieri pomeriggio si è tenuta la 55esima edizione dell'International Bouquet Competition al The Garden Club del Principato di Monaco e, oltre al principe Alberto, a rappresentare la Royal Family c'era anche Carolina di Monaco.

La principessa Carolina in Emilia Wickstead

Da sempre icona di stile dall'eleganza senza tempo, anche questa volta è riuscita a distinguersi per classe ma seguendo il trend più gettonato di stagione, quello delle stampe floreali. Ha indossato un adorabile abito midi firmato Emilia Wickstead, per la precisione il modello Kira con gonna a campana, maniche a tre quarti e scollo leggermente a barchetta, la sua particolarità? È a fondo bianco ma decorato all-over con delle rose dark che sembrano essere dipinte. Il prezzo del capo sugli e-commerce di moda di lusso è di 2.030 euro.

Abito Emilia Wickstead

Carolina di Monaco con la borsa griffata

A completare il look primaverile di Carolina di Monaco non poteva mancare la borsetta griffata, una mini Chanel total whte in pelle trapuntata e con la tracolla a catena. Così facendo la principessa monegasca ha dimostrato di condividere la passione per la nota Maison francese con la figlia Charlotte Casiraghi, che ormai da anni indossa solo abiti con l'iconica "doppia C", visto che è tra le ambassador dell'azienda. Capelli sciolti, gioielli preziosi e classe da vendere: la principessa Carolina continua a essere il simbolo dell'eleganza senza tempo nonostante l'avanzare dell'età.

Carolina di Monaco con la borsa Chanel