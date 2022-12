Carlo III rompe la tradizione di Capodanno: come comincerà il primo anno senza la regina Elisabetta Il primo Capodanno senza la regina Elisabetta II sarà decisamente diverso dal solito. Carlo III ha infatti detto addio a una tradizione di famiglia che veniva tramandata da decenni.

A cura di Valeria Paglionico

Il 2022 è stato l'ennesimo "annus horribilus" della Royal Family britannica, soprattutto perché dopo i numerosi scandali che hanno coinvolto i suoi membri ha visto anche la morte della regina Elisabetta II. A prendere il suo posto è stato il figlio Carlo, diventato re con il nome di Carlo III, che fino ad ora sembra aver voluto seguire in modo impeccabile le tradizioni di famiglia. Per i festeggiamenti di Capodanno, però, pare avere intenzione di rivoluzionare il protocollo. Stando alle ultime indiscrezioni, non lo trascorrerà a Sandrigham, preferirà rimanere nella sua tenuta scozzese in compagnia della moglie e regina consorte Camilla.

Carlo III dice addio alla tradizione di famiglia

Fino a quando la regina Elisabetta II è stata in vita le feste di Natale venivano trascorse totalmente nella tenuta di Norfolk, a Sandringham. È proprio lì che la Royal Family si riuniva dalla vigilia all'Epifania, anche se il soggiorno della sovrana si protraeva spesso fino al 6 febbraio, ovvero l'anniversario della morte del padre Giorgio VI. Carlo III sembra però non essere legato particolarmente a questa tradizione, tanto da averla interrotta già da giorni. Poco dopola messa del 25 dicembre è infatti partito con Camilla alla volta di Birkhall, la residenza scozzese dove trascorrerà sia la notte del 31 dicembre che i primi giorni del nuovo anno.

Carlo e Camilla alla messa di Natale a Sandringham

Come sarà il Capodanno dei Royals

A fargli compagnia nell'ultima notte del 2022 non ci sarà solo la moglie Camilla, ci saranno anche i figli e i nipoti di quest'ultima, il principe Edoardo, Mike e Zara Tindall. Nessuna traccia, invece, di Kate e William, che con ogni probabilità sono volati nel Bershire per fare compagnia alla famiglia Middleton. Per il nuovo re non si tratta di una novità, ormai da decenni si trasferisce per qualche settimana in Scozia per godersi un po' di relax prima di tornare a lavorare. Ora, però, a differenza del passato continuerà a occuparsi di affari istituzionali anche a Capodanno, gestendo corrispondenza e avvisi e scrivendo i prossimi documenti ufficiali che dovrà sottoscrivere.