Carlo e Camilla sulla cartolina d’auguri reale: la regina consorte indossa perle da oltre 50mila euro Re Carlo III ha rilasciato le prime cartoline d’auguri reali del suo regno, ha scelto uno scatto del 2018 in cui appare al fianco della regina consorte Camilla. Lui in completo gessato, lei con una preziosa collana di perle: i nuovi sovrani hanno dimostrato di avere eleganza da vendere.

A cura di Valeria Paglionico

Il regno di re Carlo III è ufficialmente cominciato e, al di là degli impegni istituzionali in giro per la Gran Bretagna, è tenuto anche a rispettare una serie di leggendarie tradizioni. La prima riguarda le birthday card reali, ovvero i biglietti di auguri che ogni anno il sovrano deve inviare ai sudditi in occasioni importanti. La nuova edizione delle iconiche cartoline vede Carlo protagonista ma, a differenza della maggior parte degli antenati, quest'ultimo ha deciso di posare al fianco di Camilla. Non ha realizzato, però, un ritratto inedito, per l'occasione si è limitato a "riciclare" uno scatto di coppia del 2018. Ad attirare le attenzioni del pubblico è stata soprattutto la regina consorte, apparsa elegantissima in total white e con una preziosissima collana di perle al collo.

Cos'è la birthday card dei reali

La birthday card dei reali inglesi è la cartolina d'auguri che ogni anno il sovrano in carica invia a tutti coloro che nel regno raggiungono dei traguardi importanti, ovvero i 100 anni d'età oppure il 60esimo anniversario di matrimonio. Si tratta di una tradizione molto antica, risale infatti al 1917 quando il re Giorgio V per la prima volta mandò dei telegrammi ai sudditi che celebravano degli eventi speciali nel corso dell'anno. Elisabetta II ha spedito circa 1,3 milioni di cartoline mentre è stata sul trono e a quanto pare re Carlo III non ha alcuna intenzione di rinunciare alla leggendaria usanza. La cosa particolare è che il nuovo monarca ha deciso di non lasciarsi immortalare da solo per il ritratto ufficiale, al suo fianco ha voluto la regina consorte Camilla, a prova del fatto che sarà molto presente in questa nuova era del regno inglese.

La prima birthday card di Carlo e Camilla

I look di Carlo e Camilla per la cartolina reale

Carlo e Camilla non hanno nulla da invidiare ai loro predecessori in fatto di eleganza e lo hanno dimostrato con lo scatto scelto per realizzare le cartoline d'auguri reali. Il re è apparso impeccabile in un completo gessato blu scuro, lo ha abbinato a camicia bianca e cravatta celeste, completando il tutto con un fazzoletto coordinato nel taschino e con un fiore colorato all'occhiello. La regina consorte, invece, ha preferito il total white con un abito bon-ton con scollo a V e maniche lunghe. La vera chicca dell'outfit, però, è la collana: un collier con quattro fili di perle e la chiusura tempestata di diamanti. Camilla l'ha indossata spesso durante gli eventi reali, a prova del fatto che le perle sono tra le pietre preziose più amate dalle Royals (Elisabetta II non poteva farne a meno). Stando alle stime degli esperti, si tratta di un gioiello davvero prezioso: varrebbe infatti 50.000 sterline, ovvero oltre 50.000 euro.

