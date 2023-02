Carla Bruni, le foto dell’ex première dame ieri e oggi: com’è cambiata la top model a Sanremo 2023 Carla Bruni ha 55 anni e continua a essere icona di bellezza e di stile. In quanti la ricordano agli esordi della carriera? Ecco le foto che mostrano la trasformazione da quando era giovanissima a oggi.

A cura di Valeria Paglionico

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Carla Bruni, 55 anni, sarà tra le grandi protagoniste del Festival di Sanremo 2023. Sebbene all'inizio si vociferasse che sarebbe stata tra gli ospiti speciali, qualche giorno fa è stato rivelato a sorpresa che calcherà il palco nei panni di cantante, sarà al fianco di Colopesce Dimartino durante la serata delle cover. Con il duo si esibirà sulle note di Azzurro di Adriano Celentano, rendendo così omaggio alle sue origini italiane. Oggi l'ex première dame ha superato i 50 anni e continua a essere un'indiscussa icona di bellezza. In quanti la ricordano da giovanissima quando era una delle super top internazionale? Ecco com'è cambiata col passare degli anni.

Carla Bruni, da modella a première dame

Nata nel 1967 a Torino ma trasferitasi a Parigi con la famiglia a soli 7 anni: nonostante le origini italiane, Carla Bruni è ormai naturalizzata francese. Ha debuttato in passerella da giovanissima, diventando in poco tempo una delle modelle simbolo degli anni '90. Capelli lunghi e fluenti, sguardo di ghiaccio, silhouette impeccabile: non sorprende che abbia sfilato per alcuni degli stilisti più famosi al mondo, da Gianni Versace a Christian Dior, fino ad arrivare a Karl Lagerfeld.

Carla Bruni nel 1998

Nel mentre ha anche seguito le orme del padre nella musica, tanto da aver abbandonato la moda nel 1998 per dedicarsi alla carriera da compositrice e da cantante solista. A far parlare di lei negli anni sono stati anche i diversi flirt che le sono stati attribuiti, da Mick Jagger a Eric Clapton, da Donald Trump a Vincent Perez. Dopo una lunga relazione col professore di filosofia Raphaël Enthoven (già sposato), dal quale è nato il figlio Aurélien, Carla nel 2008 ha sposato l'ex Presidente francese Nicolas Sarkozy, padre della sua seconda figlia Giulia.

Leggi anche Il testo e il significato di Parole dette male, la canzone di Giorgia a Sanremo 2023

Carla Bruni a Sanremo nel 2003

La trasformazione di Carla Bruni

Quando ha debuttato nella moda Carla Bruni aveva poco più di 20 anni, il suo viso era semplice e genuino, anche se a contraddistinguerla erano i profondi occhi azzurri che ancora oggi sono il punto di forza della sua bellezza. Fatta eccezione per un breve periodo col caschetto sul finire degli anni '90, la modella è sempre rimasta fedele ai capelli lunghi e castani, sfoggiando spesso un'adorabile frangetta a tendina. Per quanto riguarda i look, li ha modificati e adeguati sia all'età che al ruolo ricoperto: se agli esordi era super glamour e non aveva paura di osare, ha optato per uno stile più rigorosi quando è diventata première dame. Oggi continua a partecipare spesso alle sfilate più ambite al mondo: tra maxi scollature, tubini fascianti e completi mannish, dimostra di essere rimasta un'indiscussa icona fashion.

Nel 2009 nei panni di première dame

Carla Bruni è rifatta?

Spesso i media hanno insinuato che Carla Bruni sia ricorsa alla chirurgia plastica, abusando dei ritocchini per ringiovanire il suo aspetto. In molti l'hanno addirittura paragonata alla donna gatto. La modella, però, è intervenuta più volte sulla questione e ha sempre negato di essersi servita del bisturi per migliorarsi. Anzi, ha spiegato che a suo avviso il botox risulta essere inutile dopo i 30 anni. Il segreto della sua bellezza? Si serve di una serie di trattamenti estetici anti-age, dal laser agli ultrasioni, fino ad arrivare alla radiofrequenza.