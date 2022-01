Cara Delevingne, il piumino diventa un mini abito: il look anticonvenzionale alle sfilate di Parigi Ieri pomeriggio si è tenuta la sfilata della collezione Haute Couture P/E 2022 di Dior e tra gli ospiti speciali c’era anche Cara Delevingne. L’attrice ha sfoggiato un look tutt’altro che convenzionale: niente tacchi per lei, ha preferito dei comodi mocassini, indossando un piumino come minidress.

Si sta tenendo la Paris Fashion Week dedicata all'Haute Couture, da qualche giorno sono diverse le Maison che stanno presentando le loro collezioni di Alta Moda per la Primavera/Estate 2022 e naturalmente le star non possono fare a meno di seguire gli show dalle prime file. Ieri è stato il turno di Dior e il front-row è stato invaso dalle celebrities, da Chiara Ferragni a Pierre Casiraghi, fino ad arrivare alla mamma di Elon Musk. Tra loro c'era anche Cara Delevingne, che ha lasciato tutti senza parole con il suo look tutt'altro che convenzionale: ecco cosa ha indossato.

Cara Delevingne col maxi piumino

Cara Delevingne era tra gli ospiti speciali della sfilata Dior e per l'occasione ha dato il meglio di lei in fatto di stile. L'ex modella se ne è fregata del dress code, dando prova di essere un animo ribelle. Per l'apparizione nel front-row ha indossato un maxi piumino della Maison, un modello nero lungo fino alla coscia decorato con il logo di paillettes sulla schiena. La cosa particolare è che lo ha indossato come un minidress, lasciando appena intravedere il resto del look dal mood genderless. Il più delle volte si è lasciata immortalare di spalle ma, nel momento in cui ha posato frontalmente, ha rivelato una micro gonna nera abbinata a una camicia bianca e a una cravatta total black.

Cara Delevingne in Dior

Le star che hanno detto no ai tacchi alla Paris Fashion Week

Oltre al piumino diventato un minidress, c'è un altro dettaglio glamour che ha reso il look della Delevingne davvero cool. Di cosa si tratta? Delle scarpe. L'attrice ha detto no ai tacchi alti, preferendo un paio di mocassini di pelle raso terra di Dior. Non è stata l'unica ad aver puntato tutto sulla comodità, anche Valentina Ferragni si è presentata allo show della Maison con un paio di anfibi bassi (anche se lo ha fatto a causa di un piccolo incidente di cui è diventata protagonista). La cosa certa è che le celebrities non sentono più il peso del dress code alle sfilate: arriverà presto la fine dell'epoca dei vertiginosi tacchi a spillo?