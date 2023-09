Camilla sceglie il blu per la messa in omaggio alla regina Elisabetta A un anno dalla morte della sovrana, la coppia reale la ricorda con una funzione privata. La moglie di Carlo III ha scelto un accessorio Made in Italy.

A cura di Annachiara Gaggino

Re Carlo e la regina Camilla si sono recati in Scozia per rendere omaggio alla regina Elisabetta. A un anno dalla scomparsa della sovrana, morta l'8 settembre 2022 all'eta di 96 anni, il figlio l'ha omaggiata con una commemorazione privata, celebrando una messa nella chiesa di Crathie Kirk, nel villaggio di Carathie, una parrocchia nei pressi del Castello di Balmoral, luogo tanto amato da Elisabetta II, dove ha passato gli ultimi momenti di vita. Nessun evento ufficiale, quindi, come già preannunciato, ma la coppia reale è stata accolta calorosamente dai sudditi che hanno dimostrato vicinanza e affetto ai sovrani.

Mentre Carlo III ha indossato il tradizionale kilt scozzese, per prendere parte a questa celebrazione la Regina Camilla ha scelto un abito graffiato blu e bianco firmato Samantha Sung. Il pezzo sopra del vestito ha un taglio a camicia, con colletto e manica a tre quarti, per scendere poi in un ampia gonna a campana, completato da un cardigan blu navy. La borsa color crema è griffata Bottega Veneta ed è caratterizzata dal tipico intreccio del brand. L'accessorio è particolarmente amato dalla Regina, che lo ha sfoggiato in diverse occasioni, ultima la visita al Redwings Horse Sanctuary a Great Yarmouth prima di partire per le vacanze a Balmoral.

William e Kate prendono parte a un funzione commemorativa

I principi del Galles per questo anniversario hanno partecipato a una funzione commemorativa che si è svolta nella cattedrale di St. David nel Pembrokeshire, sempre in Scozia. Dopo essere stata accolta dall'applauso dei presenti, la coppia ha posto un mazzo di fiori davanti a una foto della compianta Regina. Tutta vestita in bordeaux Kate Middleton ha scelto un capo di Eponine, lo stesso sfoggiato alla messa di Natale dello scorso anno. Un particolare che non è passato inosservato sono stati gli orecchini di perle, pietre amate da Elisabetta II, che sono stati messi in risalto da un'acconciatura raccolta.