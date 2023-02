Camilla ha origini italiane? La foto dell’antenata e la risposta della regina consorte La regina consorte Camilla ha scoperto di avere una trisavola di origini italiane in un modo incredibile: con una foto trovata su e-Bay da un collezionista.

A cura di Beatrice Manca

Il 2023 sarà un anno fondamentale per la famiglia reale inglese: a maggio re Carlo III verrà incoronato ufficialmente e la moglie Camilla sarà al suo fianco come regina consorte. La storia di Camilla e del suo amore per Carlo la conosciamo tutti, ma fino ad ora non sapevamo che la futura regina consorte sarebbe in parte…italiana!

La foto della trisavola della regina consorte

I nuovi dettagli sull'albero genealogico reale arrivano da un collezionista di cimeli d'epoca che ha aperto una fortunata pagina social durante la pandemia, Medals Going Home. Adam Simpson-York si diverte a perlustrare e-Bay scovando oggetti del passato, specialmente medaglie e onorificenze di guerra, e prova a rintracciare gli eredi dei legittimi proprietari. Un servizio lodevole, che ha attirato l'attenzione della stampa britannica. Tra le varie scoperte, però, una si è rivelata più interessante di altre: una foto in bianco e nero di Edrica Faulkner, la trisavola di Camilla Shand.

La risposta di Camilla: "È la prima volta che vedo la mia antenata"

Dopo le dovute indagini, Simpson-York ha spedito la fotografia a Buckingham Palace, sperando di fare un regalo gradito alla regina consorte e con sua grande sorpresa… Camilla ha risposto! "Grazie mille per la fotografia – si legge nella nota spedita da Palazzo – è la prima volta che vedo una fotografia della mia antenata e devo ammettere che sembra un po' triste però". La lettera porta la firma e il cifrario della regina consorte: il collezionista l'ha pubblicata sui social e ha raccontato l'intera vicenda a People.

Leggi anche Camilla con il cappello di piume e la borsa firmata per il primo Natale da regina consorte

L'indizio sulle origini italiane di Camilla

Ma come ha fatto a stabilire il legame? Attraverso un sito specializzato in alberi genealogici, Ancestry: secondo il portale Edrica è nata nel 1822 a Firenze, particolare che lega la nuova regina consorte all'Italia. Il cognome di Edrica Faulkner da sposata è Shand, lo stesso di Camilla: il nipote Philip sarebbe quindi il nonno della moglie di Carlo III.

Manca il sigillo di garanzia degli storici, ma Camilla stessa pare confermare la ricostruzione storica con la sua lettera, per la gioia dei fan italiani della famiglia reale inglese!