Calzettoni di spugna, i più trendy sono griffati e si indossano a vista come fa Levante in gravidanza Qual è l’accessorio must-have dell’inverno 2022? I calzettoni di spugna, meglio se bianchi e griffati. Vanno portati a vista proprio come ha fatto Levante in queste ultime settimane di gravidanza.

A cura di Valeria Paglionico

Ricordate i calzettoni di spugna in pieno stile anni '80, quelli a costine alti fino al polpaccio? Oggi si stanno prendendo la loro "rivincita" dopo che per decenni erano stati considerati un accessorio tutt'altro che trendy. Complici le mode lanciate dalle star sui social, sono diventati un must-have di stagione, soprattutto se griffati e se portati in bella vista. Levante è solo una delle tante celebrities ad aver seguito il trend, a prova del fatto che una donna in gravidanza non deve rinunciare alla sua passione per la moda e per i capi super fashion.

Le star che hanno sfoggiato i calzettoni di spugna

Chi meglio delle star è sempre sul pezzo in fatto di tendenze di stagione? Non sorprende, dunque, che siano moltissime coloro che sui social hanno sfoggiato i calzettoni di spugna in total white. Giulia De Lellis e Giulia Salemi li hanno abbinati a delle minigonne in stile collegiale, portandoli a vista con dei mocassini. È stata però Levante ad averli declinati in una versione super glamour in piena gravidanza. Ha puntato tutto su un modello firmato N.21, abbinandolo a delle audaci slip-on leopardate. Quante sono le future mamme che prenderanno ispirazione da lei durante l'inverno 2022?

I calzettoni di spugna sono il nuovo must-have

Se fino a qualche tempo fa i calzettoni di spugna erano associati solo all'attività sportiva e venivano considerati tutt'altro che trendy, ora le cose sono cambiate. Le calze sportive, meglio se total white e a coste, sono diventate uno dei must-have di stagione, capaci di aggiungere un tocco casual e glamour a ogni look. I più richiesti sono quelli griffati e, che siano o in tinta unita o a fantasia, non importa: devono essere sempre portati in vista (naturalmente con il logo della Maison in primo piano). Gucci, Off-White, N.21, sono solo alcuni dei brand che hanno rilanciato sul mercato i calzettoni di spugna in pieno stile anni '80, facendogli vivere una nuova "epoca d'oro". A quali scarpe abbinarli? Le sneakers sono perfette per portarli in vista ma, in alternativa, si può optare anche per stiletti, platform o décolleté col tacco a spillo.