Britney Spears sfida i tabù e parla del sesso in gravidanza: “È il migliore di sempre” Britney Spears aspetta il suo terzo figlio e sui social parla spesso della dolce attesa da quando ha dato l’annuncio ufficiale. Di recente ha affrontato un argomento solitamente considerato un tabù: il sesso in gravidanza.

Britney Spears è incinta, aspetta un bebè dal fidanzato Sam Asghati e non potrebbe essere più felice. Ha dato l'annuncio della gravidanza sui social, condividendo entusiasta la notizia con i suoi followers. Inizialmente credeva che il pancino gonfio fosse dovuto ai piccoli peccati di gola che si era concessa in vacanza, poi dopo aver fatto il test ha scoperto la verità: presto avrà il suo terzo figlio. Su Instagram non esita a documentare con estrema sincerità ogni singolo dettaglio della dolce attesa e, dopo aver cominciato a mostrare il pancino, ha affrontato anche un argomento solitamente considerato "scandaloso": il sesso in gravidanza.

Britney Spears parla della gravidanza

Dopo essere stata per oltre 13 anni sotto la tutela legale del padre, Britney Spears ha ritrovato la libertà e, oltre ad aver realizzato il sogno della sua terza maternità, è tornata a essere super attiva sui social. Di recente, ad esempio, ha condiviso un lungo post in cui ha parlato degli argomenti più svariati, dalla passione per il make-up ai ricordi dell'adolescenza. Si è soffermata soprattutto sulla gravidanza, svelando le paure e le insicurezze che sta provando in questo momento delicato e magico. "Ho paura di commettere errori. Mi chiedo se sarò abbastanza premurosa, abbastanza istintiva", ha spiegato la popstar facendo riferimento anche alla depressione perinatale di cui ha sofferto durante le due prime dolci attese.

"Sto ritrovando me stessa dopo 14 anni"

Nonostante il passato difficile, Britney è convinta di una cosa: questa gravidanza sarà diversa dalle precedenti. Il motivo è molto semplice: giorno dopo giorno sta ritrovando sempre di più se stessa godendosi tutte le piccole cose che le sono mancate negli ultimi 14 anni. È proprio in questo contesto che ha affrontato anche un argomento "scottante", il sesso in dolce attesa. Le sue parole sono state: "È tempo che mi conceda libri, trucchi, film, conversazioni e il miglior sesso di sempre. Il sesso in gravidanza è fantastico". Così facendo la popstar è riuscita a sfatare un tabù, dando prova del fatto che la vita delle future mamme non è fatta solo di preoccupazioni e ansie ma anche di piacere.