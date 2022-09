Brendan Fraser a Venezia 79: com’è cambiato l’attore de La Mummia Ricordate Brendan Fraser, l’attore diventato famoso grazie al colossal La Mummia? Ha presentato il suo nuovo film a Festival di Venezia, apparendo drasticamente cambiato: ecco le foto che mostrano la trasformazione.

La 79esima edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia continuerà fino al prossimo 10 settembre ma fino ad ora sono già state moltissime le star che hanno sfilato sul red carpet sfidandosi a colpi di stile. Al di là delle "nuove leve", dalle influencer come Cristina Marino alle attrici debuttanti come Elodie, all'evento hanno partecipato anche delle "meterore". È il caso di Brendan Fraser, il divo americano diventato famoso negli anni '90 grazie all'iconico film La Mummia. Oggi è tra i protagonisti di The Whale di Darren Aronofsky, pellicola presentata al Lido qualche giorno fa in anteprima mondiale: in quanti lo hanno riconosciuto fin dal primo sguardo?

Brendan Fraser, dai ruoli da "belloccio" a La Mummia

Brendan Fraser è nato nel 1968 a Indianapolis ed è diventato famoso da giovanissimo quando ha cominciato a recitare in commedie divertenti e film d'azione. Complici gli addominali scolpiti e il fisico palestrato, gli veniva quasi sempre assegnata la parte del "belloccio", in George of the Jungle, ad esempio, era il forzuto (ma stupido) re della giungla e recitava con mutandina alla Tarzan e capelli lunghi.

Brendan Fraser da giovane

La consacrazione è però arrivata sul finire degli anni '90 con il colossal La Mummia in cui ricopriva i panni di Rock O'Connell. Il suo aspetto all'epoca era già cambiato molto: niente più capelli lunghi e bicipiti in mostra, l'attore era un perfetto esploratore con bretelle e fondina.

Brendan Fraser nel primo capitolo de La Mummia

La trasformazione di Brendan Fraser

Oggi Brendan Fraser ha 53 anni e rispetto agli esordi sembra essere una persona diversa. Complici gli anni che passano e alcuni problemi di salute che lo hanno costretto spesso in ospedale, è apparso decisamente in sovrappeso.

Brendan Fraser nel 2021

L'attore è a lungo rimasto lontano dai riflettori perché i danni causati dalle acrobazie cinematografiche lo stavano distruggendo ma ora è voluto tornare alla sua più grande passione, quella per la recitazione. Il motivo per cui ha dovuto mettere su peso nell'ultimo anno? Esigenze di copione: in The Whale interpreta un insegnante obeso ed è proprio per questo che è arrivato fino ai 270 chili.