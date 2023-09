Boom di ricerche online per le scarpe Tabi dopo il furto divenuto virale su TIkTok Il Tinder date trasformato in furto ha fatto aumentare le ricerche online delle scarpe di Maison Margiela del 200%

A cura di Arianna Colzi

Tabi di Maison Margiela

La storia del Tinder date finito con un furto di Tabi, le iconiche scarpe di Maison Margiela, è diventato virale su TikTok. Stando a quanto riporta il Lyst Index, le ricerche in rete relative al modello Mary Jane Tabi sono aumentate del 200% nell'ultima settimana. Infatti, dopo che la ragazza a cui erano state rubate le scarpe ha usato il social cinese per denunciare il furto, il popolo dei social ha chiesto più contenuti per sapere come si sarebbe conclusa la vicenda, generando un interesse clamoroso intorno al paio di scarpe già iconiche per gli appassionati di moda.

I social dettano le tendenze molto più dei Festival

La storia, che poi si è conclusa con un lieto fine, ci mostra come anche un paio di scarpe iconiche e super conosciute possano tornare in modo deciso sul mercato grazie ad un semplice scandalo social. Una vicenda simile è stata quella che ha visto protagoniste le Birkenstock Arizona, che hanno subito un'impennata del 300% di ricerche dopo una scena del film Barbie che le mostra contrapposta ad un decollète. Ma se da un lato abbiamo uno dei film più visti dell'anno (e una delle campagne marketing più riuscite degli ultimi tempi), dall'altro lato abbiamo un semplice TikTok di una ragazza di New York.

La celebre scena di Barbie con le Birkenstock

Il potere dei social, quindi, si dimostra sempre più pervasivo, soprattutto se pensiamo che in questo stesso periodo è in corso il Festival del Cinema di Venezia che, oltre ad essere una delle rassegne più importanti dell'anno, è anche uno dei red carpet più importanti della stagione. Dai red carpet, però, sono ormai poche le tendenze che hanno un riscontro immediato di vendita, lasciando il potere di smuovere il mercato in larga parte ai tormentoni social.