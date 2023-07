Blanco, addio al dress code agli eventi di gala: al party Dolce&Gabbana indossa mutande e canotta Il Grand Tour in Puglia di sfilate ed eventi firmati Dolce&Gabbana si è chiuso con un maxi party gremito di star. Il più originale? Blanco, che ne ha approfittato per stravolgere il classico dress code da evento di gala.

A cura di Valeria Paglionico

La moda non si ferma mai, soprattutto ora che le Maison sono libere di organizzare sfilate ed eventi anche al di fuori del tradizionale calendario dedicato alle Fashion Week. Dolce&Gabbana, ad esempio, negli ultimi giorni ha fatto tappa in Puglia, catalizzando l'attenzione dei media con un vero e proprio Gran Tour di 4 giorni, in occasione del quale sono state presentate le collezioni di Alta Moda, Alta Gioielleria e Alta Sartoria (dedicata all'uomo). Gli appuntamenti celebrativi si sono conclusi con un maxi party alla Masseria San Domenico di Savelletri, dove naturalmente non potevano mancare le star. Chi più di tutti si è distinto per originalità? Blanco, che ne ha approfittato per stravolgere il classico dress code da evento di gala.

Blanco si riconferma icona libera

Anitta, Diplo, Leonie Hanne, André Lamoglia: questi sono solo alcuni degli ospiti che hanno partecipato al party di chiusura degli eventi pugliesi di Dolce&Gabbana. C'è chi ha puntato sui minidress di cristalli, chi ha preferito il total white, chi ha abbinato la giacca ai jeans strappati, il più audace è però stato Blanco, che ormai da anni condivide un rapporto speciale con la Maison dei due stilisti siciliani, diventando spesso la loro "cavia" per le sperimentazioni più originali. Se per le sfilate dei giorni scorsi aveva sfoggiato prima una camicia trasparente, poi un look di pizzo coordinato a quello della fidanzata Martina, ora è riuscito a superarsi, presentandosi in pubblico in mutande.

S Blanco in Dolce&Gabbana

Il look provocatorio di Blanco

Per il party di gala della griffe Blanco ha rispettato la regola del total black, rivisitandola però in modo davvero audace. Niente giacca, camicia o completi eleganti, ha preferito partecipare alla festa in intimo, abbinando un paio di boxer alla canotta, entrambi a costine. Tatuaggi in mostra, gambe nude e capelli scombinati: il cantante ha completato il tutto con un paio di sneakers nere in pieno stile skater portate con i calzettoni di spugna in tinta in bella vista. Con il suo irriverente outfit Blanco riuscirà a rivoluzionare il dress code da evento di gala? L'unica cosa certa è che in molti lo avranno sicuramente invidiato per la comodità della sua scelta di stile.