Billie Eilish rilancia le ginocchiere: da accessorio sportivo a must have della primavera 2022 Dopo i rollerblade e le sneakers vintage, la moda riscopre le ginocchiere anni Ottanta: oggi fanno capolino in passerella e nei look delle star.

A cura di Beatrice Manca

Appassionati di pallavolo, skateboard e crossfit, è il vostro momento: le ginocchiere sono diventate l'accessorio moda di cui non potremo più fare a meno. Il merito è di Billie Eilish: la giovane popstar è tornata ai suoi celebri look oversize con dettagli sportivi, proprio come al debutto. Durante un concerto a New York ha sfoggiato gli iconici codini ai capelli e un accessorio insolito: le ginocchiere. Molti artisti sfoggiano le ginocchiere sul palco durante le esibizioni, specialmente se prevedono coreografie, ma in questo caso potrebbe essere una scelta che più a che fare con le tendenze della primavera 2022 che con la praticità.

Billie Eilish con le ginocchiere Nike a New York

Billie Eilish sul palco con le ginocchiere

Dopo la svolta glamour degli ultimi anni – fatta di servizi fotografici in lingerie e abiti da principessa per il Met Gala – Billie Eilish è tornata allo stile sportivo che ha caratterizzato il suo folgorante debutto. La popstar ha dato il via al suo Happier Than Ever Tour e si è esibita al Madison Square Garden di New York con un look total black: maxi t-shirt stampata, shorts da ciclista e polsini a righe bianche e nere. Di recente la popstar ha detto addio alla chioma biondo platino per tornare mora: l'acconciatura con i codini completava il look "ritorno alle origini".

Billie Eilish con le ginocchiere Nike

Il dettaglio che ha colpito tutti però sono le ginocchiere firmate Nike, in coordinato con le sneakers e i calzini di spugna. Dopo i biker shorts, dobbiamo aspettarci un ritorno degli accessori sportivi tra le tendenze della prossima primavera?

ginocchiere Nike

Le ginocchiere, dallo skateboard alle passerelle

Se pensate che le ginocchiere abbiano molto a che fare con gli atleti e poco con la moda, vi sbagliate. Questo accessorio tecnico è diventato cult negli anni Ottanta, grazie ai ballerini di breakdance e agli appassionati di skateboard. Non a caso un'icona del decennio come Madonna le ha sfoggiate sul palco in diverse occasioni, sopra le calze a rete. Dalla musica alla passerella il passo è sempre breve: nel 2014 le ginocchiere comparvero in una sfilata di Chanel, in versione colorata e chic. Forse un omaggio dello stilista Karl Lagerfeld a mademoiselle Coco, che considerava le ginocchia poco gradevoli dal punto di vista estetico, tanto da assicurarsi che le gonne le coprissero in ogni occasione.

Chanel Primavera/Estate 2014

Qualche anno dopo è stata la volta di Gucci: nella sfilata Autunno/Inverno 2019 le ginocchiere sportive sono comparse in passerella abbinate a calze in pizzo e abiti in lamé, in un tripudio eclettico di citazioni anni Ottanta che riassume i ricordi d'infanzia dello stilista Alessandro Michele.

Gucci Autunno/Inverno 2019–2020

Adesso le ginocchiere potrebbero fare un grande ritorno nelle tendenze moda per la prossima primavera: è ora di ripescare le ginocchiere dal fondo dei cassetti e di sfoderare una playlist a tema aerobica. In fondo sarebbero solo l'ultimo tassello della moda retrò che sta conquistando la generazione Z: dopo il ritorno delle sneakers vintage, delle felpe anni Ottanta e dei pattini a rotelle cos'altro potrebbe mancare?