Billie Eilish ha avuto i capelli rossi per una settimana: il cambio look “lampo” dopo il biondo platino Ricordate i capelli platino di Billie Eilish? Da qualche settimana a questa parte li ha “abbandonati” per tornare al castano. La cosa che in pochi sanno è che tra un cambio look e l’altro c’è stato un terzo “colpo di testa” davvero estremo.

A cura di Valeria Paglionico

Billie Eilish è una delle artiste rivelazione degli ultimi anni e, oltre ad aver spopolato con il suo talento e con le sue hit, è diventa anche una vera e propria icona di stile. Non ha avuto paura di sfoggiare abiti over e casual sui red carpet internazionali, sottolineando il fatto che vuole "nascondere" le forme per evitare di portare l'attenzione sul suo corpo. Col passare del tempo, però, ha messo in atto una vera e propria rivoluzione fashion e, oltre a vestire completamente griffata, ha cominciato a osare tra scollature, abiti principeschi e trasparenze. Il dettaglio che è rimasto invariato rispetto agli esordi? Continua ad avere la passione per gli hair look originali.

Billie Eilish con i capelli rossi

Non sorprende, dunque, che di recente la cantante si sia servita dei social per fare una rivelazione inedita proprio sui suoi capelli. Negli ultimi mesi aveva sfoggiato un'audace chioma biondo platino ma da qualche tempo a questa parte è tornata mora. La cosa che in pochi sanno è che tra un cambio look e l'altro c'è stata una terza rivoluzione hair estrema. Billie ha tinto di rosso fuoco la sua chioma, anche se solo per una settimana. Ha documentato la trasformazione "lampo" con alcuni video che aveva salvato sul cellulare e nella didascalia ha poi scritto: "Ho detto addio al biondo e sono diventata rossa per una settimana".

Billie Eilish con i capelli platino

La passione per gli hair look originali di Billie Eilish

I fan non sono rimasti più di tanto sconvolti di fronte l'ennesimo cambio look di Billie Eilish, visto che fin dagli esordi sono sempre stati abituati ai suoi continui "colpi di testa". La cantante ha spaziato tra un caschetto blu cobalto, una chioma bicolor in nero e verde fluo, il biondo platino, mentre oggi è tornata "alle origini" con una tintura castana. Insomma, Billie non ha paura di rinnovarsi: di certo presto farà ancora una volta visita al parrucchiere per portare un tocco di novità alla sua immagine (e i followers non vedono l'ora).