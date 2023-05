Bianca Guaccero, la risposta al commento (non richiesto) sul seno piccolo “Le tette le hai dimenticate a casa?”. La risposta di Bianca Guaccero al “signor” Gianni (scritto tra virgolette) non s’è fatta attendere: “Mai avute”.

Qual è il confine tra libertà di espressione e maleducazione? Sui social è molto facile mascherare commenti e giudizi (non richiesti e non necessari) dietro il diritto a dire la propria opinione. È il corpo la materia che genera più attenzione o si dovrebbe forse dire ossessione. C'è un esagerato focus sui corpi altrui, costantemente messi sotto la lente di ingrandimento, analizzati in ogni loro centimetro per evidenziare ogni difetto, ogni imperfezione, ogni elemento utile per denigrare e far sentire inadeguati. Mettere l'accento sull'aspetto fisico è la modalità più gettonata quando si vuole ferire qualcuno, si va a colpo sicuro, perché è certamente un nervo scoperto, una debolezza per la maggior parte delle persone, ovviamente soprattutto le più fragili e insicure. Ma col body shaming si va oltre l'insulto, oltre l'offesa. È qualcosa di più subdolo e sottile, perché si punta a far provare vergogna per ciò che si è. Stavolta è toccato a Bianca Guaccero finire nel mirino di un hater, ma lei piuttosto che lasciar correre ha preferito rispondere a tono.

Bianca Guaccero risponde a un hater

È bastata una semplicissima foto condivisa da Bianca Guaccero nelle Stories, per far sentire immediatamente in diritto l'altra persona di esprimere un giudizio non necessario e non richiesto. "Ma le tette le hai dimenticate a casa?" le ha scritto qualcuno come commento, evidenziando dunque una sorta di "mancanza".

Commenti come questo possono avere un impatto molto negativo sulle persone più fragili, perché è difficile reggere il confronto con certi stereotipi di perfezione, con quei modelli fatti passare come gli unici possibili per essere accettati, per essere "giusti". In questo caso, le fisicità esplosive e prorompenti. La risposta della conduttrice sul seno piccolo non si è fatta attendere: "Volete dire al ‘signor' Gianni che non le ho mai avute?" ha scritto. E non ha mancato di mettere la parola "signor" tra virgolette.