Beyoncé, la T-shirt diventa un vestito: è una birthday girl con stivali di strass Beyoncé ha festeggiato il 42esimo compleanno e ha voluto che fosse tutto color argento.

A cura di Giusy Dente

Beyoncé ha festeggiato il 42esimo compleanno facendo ciò che ama di più: esibendosi per i suoi fan. Il Renaissance Tour della cantante si sta rivelando un successo mondiale, uno spettacolo grandioso curato in ogni singolo dettaglio che sta conquistando consensi di pubblico e critica. Il 4 settembre (la sua data di nascita) lo ha trascorso in scena a Los Angeles, sul palco. Per l'occasione Queen B ha sfoggiato delle creazioni personalizzate firmate Versace, realizzate appositamente per celebrare in grande stile il compleanno. Ma in queste settimane si è affidata a tantissimi altri brand per gli outfit di scena, abiti da vera diva, uno più spettacolare dell'altro. Non sono mancati anche festeggiamenti dietro le quinte.

Beyoncé brilla al party di compleanno

Parola d'ordine: argento. Con un post condiviso sui suoi social, Beyoncé aveva chiesto ai fan di presentarsi al concerto di Los Angeles del 4 settembre, giorno del suo compleanno, vestendosi di quel colore. I fan avevano accolto la richiesta volentieri e avevano rispettato rigidamente il dress code. Vale anche per le Kardashian, giunte tutte con outfit scintillanti coordinati, in onore della diva.

A distanza di una settimana dal giorno del compleanno, Beyoncé ha mostrato un dietro le quinte del party organizzato in suo onore, una piccola festicciola a cui non poteva mancare suo marito Jay Z. E anche l'artista, negli scatti, sfoggia il colore argento, che domina due diversi look.

Nel primo ha una maxi T-shirt indossata come vestitino, su cui spiccano le scritte "Beyonce's Brithday Party" e "Virgo's Groove". Nel secondo ha nuovamente un paio di maxi stivali argentati col tacco alto, ma stavolta abbinati a shorts di jeans con strappi e T-shirt metallizzata.

Silver&white gli allestimenti e la torta. Nelle foto spicca una B gigante circondata da rose e da piccole strobosfere. La stessa palla specchiata ricompare anche sulla torta, con immancabili candeline.