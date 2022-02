Beppe Vessicchio con papillon e gilet: il direttore d’orchestra più amato di Sanremo è anche il più cool L’eleganza è nei dettagli: Beppe Vessicchio sfoggia con una sana dose di autoironia uno stile quasi ottocentesco ed è diventato ormai un’icona pop.

A cura di Beatrice Manca

Non ci sono dubbi: il maestro Beppe Vessicchio ormai è una leggenda. Non solo di questo Sanremo 2022, ma di tutti i Festival. La frase di rito "dirige l'orchestra…Beppe Vessicchio" è diventata un tormentone e ha ispirato una serie di meme sui social. La notizia della sua positività al Covid, arrivata a poca distanza dall'inizio del Festival, ha fatto tremare il pubblico, che aspettava con ansia di rivederlo. Ma alla fine,Vessicchio è arrivato a Sanremo tra gli applausi: durante la serata delle cover è salito sul palco, al pianoforte, e ha sfoggiato un look colorato molto diverso dal solito, che lo ha fatto eleggere all'unanimità come "direttore d'orchestra più stiloso dell'Ariston".

Beppe Vessicchio con il papillon colorato

Negli anni abbiamo visto come Beppe Vessicchio interpretava il suo ruolo con un tocco di originalità: i suoi folti baffi bianchi sono diventati iconici, così come i suoi piccoli tocchi di stile. Il direttore d'orchestra infatti ha spesso aggiunto un dettaglio "personale" al classico completo nero. Per il ritorno nella 72esima edizione ha scelto di vivacizzare l'abito con un panciotto satinato da dandy, sui toni del bronzo, con una stampa cravatta. Un capo con un fascino di altri tempi, perfettamente abbinato al papillon verde bosco.

Beppe Vessicchio

Beppe Vessicchio ha ricevuto poi i fiori di Sanremo, oltre che un caloroso tributo dal pubblico dell'Ariston. L'eleganza è nei dettagli: Beppe Vessicchio sfoggia con una sana dose di autoironia uno stile quasi ottocentesco ed è diventato ormai un'icona pop. Non solo è il direttore d'orchestra più amato dal pubblico di tutte le età, è anche il più cool!