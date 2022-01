Bella Hadid in lingerie non ritocca le smagliature: “Sono una parte meravigliosa dell’essere donna” Nel posare per la nuova campagna di Victoria’s Secret, Bella Hadid ha deciso di non ritoccare le sue foto, in cui si intravedono delle smagliature sui fianchi. Questa scelta restituisce normalità al corpo femminile sottraendolo dall’ideale malsano della perfezione a tutti i costi (che non esiste).

A cura di Giusy Dente

in foto: Bella Hadid per Victoria’s Secret

Bella Hadid ha le smagliature! Se fino a qualche tempo fa la notizia avrebbe fatto scalpore, oggi sicuramente ne fa di meno, perché (anche se lentamente) stiamo abbandonando quell'idea di "perfezione" associata alle influencer e alle modelle. Complici i social, i filtri, i ritocchi vari tutti siamo stati a lungo assuefatti a un'idea distorta della realtà, che non contemplava imperfezioni o sbavature. Per molto tempo tutto quello che veniva veicolato in rete, così come nelle pubblicità o in passerella, doveva necessariamente dare l'idea dell'inarrivabilità e della perfezione. Poi c'è stata l'inversione di tendenza. Oggi sono proprio le celebrities le prime a mostrarsi in chiave più naturale e realistica, facendosi vedere per ciò che realmente sono: nient'altro che donne come tutte le altre, coi loro momenti no e i loro "difetti".

Bella Hadid toglie la maschera

Chi è Bella Hadid quando si spengono i riflettori? Oltre Instagram, oltre i flash delle macchine fotografiche e oltre la passerella c'è la vita vera e anche una modella del suo calibro deve farci i conti. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare (in modo certo superficiale), anche la 25enne combatte coi suoi demoni, non è tutto rose e fiori solo perché possiede fama e successo. Lo ha espresso lei stessa, togliendo la maschera della perfezione e aprendosi su un tema delicato, a lungo sottovalutato e vissuto come una vergogna da tacere e nascondere: la depressione.

in foto: Bella Hadid per Victoria’s Secret

Sui social ha mostrato la parte di sé più debole e sofferente, ha ammesso di combattere con questo problema. Il suo sfogo voleva essere un invito a prestare maggiore attenzione alla verità e meno alla virtualità: "Quella che vedete sui social non è la realtà" ha detto. E riguarda anche l'aspetto fisico: la perfezione non esiste. Lo ha ribadito di recente anche Clio MakeUp, preoccupata proprio dalle conseguenze che l'ideale della perfezione a tutti i costi potrebbe avere soprattutto sui giovani e sulle persone più fragili, sottoposte a pressione eccessiva, al continuo confronto con stereotipi irraggiungibili e ingabbiati in modelli malsani.

in foto: Bella Hadid per Victoria’s Secret

Bella Hadid mostra le smagliature

Bella Hadid è il nuovo volto di Victoria's Secret. Nello scattare le nuove foto della campagna per San Valentino 2022 #VSFeeltheLove, la modella ha scelto di posare senza ritoccare il suo corpo e senza eliminare le leggere smagliature che ha sulle gambe. La modella indossa un completino nero con body chain, poi un altro rosa pesca con reggicalze in pizzo: in entrambi i casi non c'è stata modifica. Gli utenti lo hanno notato e lo hanno apprezzato, complimentandosi per la scelta di non alterare la realtà.

in foto: Bella Hadid al Met Gala 2019

La modella e il team VS hanno preferito restituire un'immagine veritiera e realistica del corpo femminile, un corpo perfetto così com'è, smagliature comprese. Non è la prima volta che la Hadid lo fa. In occasione del Met Gala 2019 aveva indossato un incantevole abito nero Moschino caratterizzato da oblò posizionati proprio all'altezza dei fianchi, che rivelava quelle stesse smagliature di cui va evidentemente molto fiera. Lo ha chiarito in prima persona in un Tweet di qualche tempo fa che non lascia dubbi sul suo pensiero body positive che dovremmo finalmente fare nostro: "Tutti hanno le smagliature! E per me sono una parte meravigliosa dell'essere una donna".