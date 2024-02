Belén Rodriguez in felpa e jeans al parco con i figli: il look comfy è sui toni del blu Belén Rodriguez si stringe attorno ai figli, mentre si fanno sempre più insistenti i gossip che la vorrebbero fidanzata con il cestista Bruno Cerella: per trascorrere una giornata al parco con Santiago e Luna Marì, la showgirl punta sulla comodità. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Belén Rodriguez

In mezzo a tutti i rumors sul suo presunto nuovo compagno, Belén Rodriguez si stringe intorno ai suoi figli, Santiago e Luna Marì. La showgirl, dopo aver smentito un flirt con il cestita Bruno Cerella, con il quale è stata fotografata in giro per Milano, ha postato alcuni scatti di un pomeriggio trascorso al parco con i bambini. Non è mancata anche la frecciatina relativa ai gossip in una delle stories postate su Instagram, dove conferma di essere fidanzata "con mio figlio".

Belen Rodriguez sulle giostre con i figli

L'outfit di Belén Rodriguez

Per allontanarsi dai gossip che la vedrebbero impegnata con Bruno Cerella, a poche settimane dalla fine della relazione con Elio Lorenzoni, Belén Rodriguez ha trascorso un pomeriggio insieme ai suoi due bambini. Per l'occasione ha scelto un look semplice e comodo, adatto per salire sulle giostre insieme a Santiago e Luna Marì: una felpa blu firmata Adidas e un paio di jeans dalla tela chiara scampanati.

Belen Rodriguez in palette blu

Per restare sulla palette dell'azzurro e del blu, Belén Rodriguez ha sfoggiato anche una maglia a maniche lunghe sui toni dell'azzurro cielo: un outfit comodo e casual, perfetto per una giornata all'aria aperta. La primavera è alle porte, ma non è ancora arrivata, per questo la conduttrice opta per un parka color verde militare, comodo e pratico.

Il look di Belen Rodriguez

Tra i video condivisi nelle storie su Instagram, infatti, non mancano anche quelli che mostrano le attività fatte insieme ai piccoli, come il salto sui tappeti elastici insieme a Santiago, dopo aver fatto un giro sulle giostre con la piccola Luna Marì.