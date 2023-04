Beatrice Valli futura mamma glamour: esalta il pancione con l’abito in maglia con lo spacco Beatrice Valli è incinta, aspetta il suo quarto figlio ed è letteralmente raggiante. È alla 38esima settimana di gravidanza e non ha alcuna intenzione di rinunciare alla passione per la moda: ecco il suo nuovo look premaman.

A cura di Valeria Paglionico

Beatrice Valli è incinta, aspetta il suo quarto figlio e non potrebbe essere più felice. Quando ha incontrato Marco Fantini a Uomini e Donne aveva già il piccolo Alessandro, il bimbo nato dalla precedente relazione Nicolas Bovi, ma è stato col tronista che trovato il desiderio di continuare a mettere su famiglia. I due hanno già due figlie insieme, Bianca e Azzurra, e ora, dopo essersi sposati la scorsa estate, sono in attesa di un'altra femminuccia. L'influencer non esita a documentare ogni dettaglio della gravidanza sui social, anzi, adora mostrarsi col pancione in vista in foto e Stories. Di recente, ad esempio, ha proposto un adorabile look premaman che si rivelerà perfetto per l'estate.

Lo stile di Beatrice Valli in gravidanza

L'avevamo lasciata alle prese col baby shower organizzato per il suo quarto bebè, ora ritroviamo Beatrice Valli sui social in versione futura mamma glamour. Così come da tempo sta succedendo con molte star in gravidanza, anche lei sembra non avere alcuna intenzione di rinunciare alla sensualità in dolce attesa e, piuttosto che mascherare il pancione, lo esalta con look aderenti e fascianti. Crop top, gonne a tubino a vita alta, body seconda pelle: Beatrice Valli non ha mai avuto paura di mostrare i cambiamenti del suo corpo, li ha sempre considerati un simbolo di vita e di felicità.

Beatrice Valli con l’abito in maglia

Il nuovo look premaman di Beatrice Valli

Sebbene sia alla 38esima settimana di gravidanza, Beatrice Valli non rinuncia alla sua passione per la moda. Nelle ultime ore ha seguito il trend degli abiti in maglia, sfoggiando un modello a costine in beige con le maniche corte, la scollatura a girocollo e un mini spacco laterale che ha lasciato le gambe in vista. Complice la silhouette fasciante del capo, quando si guardano le foto dell'influencer si rimane incantati di fronte al meraviglioso pancione diventato ormai "esplosivo". Capelli sciolti e lisci, Love bracelet di Cartier ai polsi ed espressione raggiante: l'influencer riesce a essere trendy anche a pochissime settimane dal parto. Quante sono le future mamme che in primavera si ispireranno proprio al suo outfit premaman?