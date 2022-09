Beatrice Borromeo alle sfilate di Parigi: è una principessa moderna vestita da cavallerizza Dior ha presentato la collezione Primavera/Estate a Parigi con royal e star in prima fila: tra le ospiti più chic c’era sicuramente la ambassador Beatrice Borromeo.

A cura di Beatrice Manca

A Parigi è iniziata ufficialmente la Settimana della Moda, richiamando star, top model e influencer da tutto il mondo. Non sono mancate neanche royal e teste coronate: in prima fila da Dior era presente Beatrice Borromeo, ambasciatrice chic della Maison insieme alla principessa Alexandra di Hannover e alla principessa Cleopatra Oettingen-Spielberg. La moglie di Pierre Casiraghi era super chic con un completo bianco e nero con i pantaloni, un look che ispirato allo sport più nobile e antico: l'equitazione.

Beatrice Borromeo sfoggia il completo con i pantaloni

Ex giornalista e ora membro di spicco della famiglia reale monegasca, Beatrice Borromeo è ospite fissa delle sfilate di Dior. Sia lei che il marito Pierre Casiraghi, infatti, sono ambassador della casa di moda francese. Nessuna sorpresa dunque che Borromeo sia volata a Parigi per ammirare la sfilata Primavera/Estate 2023 disegnata da Maria Grazia Chiuri. Per l'occasione ha rinunciato agli abiti bon ton per sfoggiare un completo nero con i pantaloni. Non il classico tailleur, ma una giacca corta e ricamata ispirata alle divise dell'equitazione, con profili a contrasto bianchi e bottoni. Per completare il look ha scelto un rossetto rosso e ha raccolto i capelli in una coda di cavallo.

Beatrice Borromeo con un look Dior

Il look black'n'white fa parte della collezione Dior Cruise 2023 presentata a Siviglia: ogni pezzo è ispirato alla grande tradizione spagnola e ai ritmi del flamenco. Tra gli ospiti dello show c'erano anche Chiara Ferragni, con un look in pelle, Valentina Ferragni, Elle McPherson e Maggie Gyllenhaal. La stilista Maria Grazia Chiuri ha esplorato il rapporto tra moda e potere ispirandosi a Caterina de' Medici, italiana alla corte di Francia (un po' come la direttrice creativa di Dior) che impose uno stile unico, fatto di abiti neri e ricami.

