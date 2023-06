Beatrice Borromeo alla parata per i 100 anni di Ranieri III: è chic con abito rosa e cerchietto Ieri il principato di Monaco ha festeggiato il centenario della nascita del principe Ranieri e i reali hanno partecipato a una parata celebrativa. La più chic dell’evento? Beatrice Borromeo in fucsia.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri il principato di Monaco ha celebrato i 100 anni dalla nascita di Ranieri III, il principe passato alla storia per aver modernizzato il paese e per aver sposato la diva di Hollywood Grace Kelly. Per tutta la giornata sono stati organizzati degli eventi commemorativi ma il più apprezzato dal pubblico è stata la parata, visto che i membri di casa Grimaldi hanno sfilato per le strade della città a bordo delle suggestive auto d'epoca. Oltre a Charlene, Alberto e i loro figli Jacques e Gabriella, apparsi adorabili con dei cappelli panama coordinati, ad attirare le attenzioni del pubblico è stata Beatrice Borromeo.

La parata per i 100 anni dalla nascita del principe Ranieri III

L'avevamo lasciata al Festival di Cannes con un sensuale abito di pizzo, ora ritroviamo Beatrice Borromeo a un evento istituzionale di famiglia. L'ultima volta che si era mostrata in versione mamma era stata durante la festa nazionale del principato e per l'occasione si era vestita in coordinato con i figli. Ora ha partecipato alla parata con la famiglia al completo: a guidare era il marito Pierre Casiraghi, dietro di loro c'erano gli adorabili (e biondissimi) figli Stefano e Francesco Casiraghi, mentre i posti posteriori dell'auto erano occupati da Ben Sylvester Strautmann la principessa Alexandra di Hanover.

La parata per i 100 anni dalla nascita di Ranieri III

Il look di Beatrice Borromeo alla parata

Pierre Casiraghi con giacca e panama, i figli Stefano e Francesco lo hanno "imitato" con la camicia bianca: la vera diva della famiglia, però, non poteva che essere Beatrice Borromeo. Per la parata ha puntato su un colore in pieno stile primaverile, il rosa-fucsia, sfoggiando un adorabile abito chemisier con le maniche corte e la gonna a ruota (probabilmente firmato Dior). Per completare il tutto ha scelto un cerchietto "di paglia" coordinato al cappello del marito. Lo ha portato con una coda di cavallo alta, mettendo così in risalto occhiali da sole Dior e viso angelico. Non è forse una delle principesse più eleganti d'Europa?

