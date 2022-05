Barbara D’Urso, compleanno in piume e paillettes: festeggia i 65 anni con minidress e calze a rete Barbara D’Urso ha festeggiato i suoi 65 anni lo scorso weekend, ha organizzato un party spettacolare a Milano, riunendo moltissimi amici e colleghi vip. Quale migliore occasione di questa per dare libero sfogo alla sua esuberanza? Ecco il look di piume e paillettes che ha sfoggiato.

A cura di Valeria Paglionico

Per Barbara D'Urso il weekend appena terminato è stato all'insegna dei festeggiamenti: ha compiuto 65 anni il 7 maggio e per rendere unica la sua giornata speciale ha pensato bene di organizzare un party esclusivo in un noto locale milanese. Tra gli invitati c'erano moltissimi volti noti della tv, da Valeria Marini ad Antonella Elia, anche se a fare scalpore è stato il suo look. La conduttrice ha puntato sul total black ma ha osato con calze a rete, minigonna, paillettes e piume, dimostrando così di non avere alcuna intenzione di rinunciare all'esuberanza che da sempre la contraddistingue con l'avanzare dell'età.

L'enorme torta personalizzata di Barbara D'Urso

Barbara D'Urso ha riunito gli amici e i colleghi più cari per il suo 65esimo compleanno, trasformando il party in un vero e proprio evento mediatico, le cui foto sono riuscite a fare il giro del web. La location è stata allestita con festoni colorati e dettagli personalizzati, dai palloncini a forma di cuore alle scritte led in total pink che recitavano "It's Barbara b-day", fino ad arrivare al numero 18 gold formato maxi, con cui ha ironicamente scherzato sulla sua età. Dopo innumerevoli abbracci e svariati brindisi, la conduttrice ha poi spento le candeline su una torta enorme personalizzata con i cuori.

La maxi torta di compleanno di Barbara D’Urso

Barbara D'Urso, il look di compleanno

Quale migliore occasione del compleanno per dare libero sfogo alla propria esuberanza? È proprio quanto fatto da Barbara D'Urso, che per la spettacolare festa milanese ha osato con originalità e sensualità. Ha sfoggiato un minidress nero tempestato di paillettes in tinta, un modello scollato e con la gonna corta decorata con delle appariscenti piume di struzzo (le stesse riprese anche sui bracciali che portava ai polsi). Per completare il tutto ha optato per un paio di décolleté con dei vertiginosi tacchi a spillo e per delle calze a rete in total black. Insomma, la presentatrice non teme affatto l'età che avanza: ha accolto i 65 anni con irriverenza, audacia e sensualità.