Balayage golden hour: la tinta must dell’estate 2022 si ispira ai colori del tramonto Volete essere trendy durante l’estate ma non sapete come fare? Potete partire dai capelli: il must-have della bella stagione è il balayage golden hour, ovvero il balayage ispirato ai colori del tramonto.

A cura di Valeria Paglionico

L'estate 2022 è alle porte ed è arrivato il momento di prepararsi, così da essere super trendy con l'inizio della bella stagione. Se dal punto di vista dello stile fashion continueranno a spopolare i look ispirati agli anni '90, nel settore hair si vedrà qualche piccola novità. Quale sarà il colore di capelli must dei prossimi mesi? Quello ispirato alle sfumature del tramonto. Sia sui social che nella "vita reale" sta cominciando a essere sempre più richiesto il cosiddetto balayage golden hour, una tintura che riprende tutte le nuance calde del sole all'ora del tramonto, ovvero dal biondo dorato all'arancio. Il risultato è naturale e lucente, perfetto sia per i capelli castani che per quelli naturalmente biondi.

A chi sta bene il balayage golden hour

Sarà perché le foto migliori sono quelle scattate al tramonto o perché le tinte del cielo in questo particolare momento del giorno sono meravigliose (soprattutto in estate), ma la cosa certa è che i capelli must della bella stagione si ispirano proprio alla golden hour. Per essere super fashion sarà dunque necessario puntare tutto sul balayage, a patto che riprenda i toni intensi dorati e arancioni del tramonto. Tingendo solo le punte, questa tecnica è perfetta per chi vuole aggiungere un tocco di novità alla chioma durante la bella stagione ma senza stravolgere troppo il colore naturale delle radici. A chi sta bene? Sia alle bionde che alle castane, visto viene semplicemente sfumato il proprio colore naturale.

Il balayage golden hour sui capelli castani

Balayage golden hour, i segreti per renderlo naturale

L'ideale è realizzare il balayage golden hour a mano libera, così da ottenere un effetto naturale, come se i capelli fossero stati schiariti direttamente dal sole. La particolarità di questo trend hair? Dona alla chioma dimensione, texture, morbidezza e luminosità. Le nuance sfumate sui toni del dorato danno il massimo di sé, sui ricci, sulle onde ma anche sulle pieghe lisce: insomma, sono estremamente eclettiche, soprattutto durante l'estate, quando si vuole aggiungere un tocco fresco e sbarazzino alla propria immagine. A questo punto, dunque, non resta che fare visita al parrucchiere di fiducia, così da vantare un'acconciatura all'insegna del fashion.