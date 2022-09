Avril Lavigne in calze a rete e shorts: la principessa punk è la nuova musa di Versace? Gli ultimi look della cantante Avril Lavigne hanno acceso il gossip su una possibile collaborazione fashion con Donatella Versace: l’evoluzione di stile dai tempi di ‘Sk8er Boy’ a oggi.

A cura di Beatrice Manca

foto di Nathan James via Instagram @avrillavigne

La principessa del punk è tornata e ora veste Versace. Avril Lavigne, la cantautrice canadese che negli anni Duemila ha imposto il suo stile fatto di canottiere, cravatte e tartan, è di nuovo sulla cresta dell'onda. Ha ottenuto una stella sulla Walk of Fame e agli ultimi Mtv Vma's ha conquistato tutti con un look total black firmato Versace. A pochi giorni di distanza la cantante ha condiviso un altro look Versace, stavolta all'insegna della sensualità: che sia l'inizio di una collaborazione fashion?

Avril Lavigne in Versace ai VMAS

Avril Lavigne segue il trend "no bra"

Chi non ricorda Avril Lavigne ai tempi di Sk8er Boy, quando era una teenager con pantaloni cargo e scarpe da skater? In un'epoca dominata da look iper femminili e colori scintillanti, Avril Lavigne lanciò un'idea alternativa di femminilità: trucco pesante, gonnelline in tartan, cravatte indossate sui tank top e tanto, tantissimo nero. Negli anni i look della cantante si sono evoluti, mescolando elementi romantici e punk, e oggi ritroviamo Avril Lavigne su Instagram in un'inedita versione audace, con una giacca nera senza reggiseno e un paio di shorts. La tendenza "no bra" ha da tempo conquistato le star come manifesto di consapevolezza e libertà: Avril Lavigne, icona controcorrente da sempre, non è stata da meno. Il look, firmato Versace, è completato da calze a rete a vista, indossate con shorts e le immancabili Converse All Stars.

Avril Lavigne in Versace, foto di Nathan James via Instagram

Avril Lavigne in total look Versace

La cantante ha poi taggato la stilista Doantella Versace nelle foto, scrivendo "Versace" anche nella caption (nel caso qualcuno nutrisse ancora dubbi). Due indizi non fanno una prova, ma i gossip sono già iniziati: Avril Lavigne è la prossima musa di Donatella Versace? Dalla casa di moda non arriva nessun commento, ma l'ipotesi non è così azzardata: l'estetica anni Duemila ha avuto un grande revival nelle ultime collezioni e Donatella Versace ha sempre celebrato le donne forti e indipendenti con la sua moda. Tra le sue muse c'è la cantante Dua Lipa, ma anche la performer Lola Lourdes Leon, figlia di Madonna. La fashion week è alle porte: in attesa di capire se la collaborazione impossibile diventerà realtà, si accettano scommesse.