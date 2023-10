Aurora Rmazzotti e il look in discoteca: quanto costa la borsa griffata I neogenitori Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza hanno scelto di passare una serata insieme. Il look di lei nascondeva un accessorio molto costoso.

Da quando è nato Cesare, Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sono alle prese con la vita da genitori. Un po' grazie all'aiuto di nonna Hunziker, un po' grazie a Carolina (sorella maggiore di Cerza), i due riescono ancora a ritagliarsi del tempo per loro. Così, la coppia non è costretta a rinunciare ai sabato sera in discoteca. Nell'ultimo scatto pubblicato su Instagram, Aurora e Goffredo appaiono più affiatati che mai. Il look di lei nasconde un dettaglio molto costoso.

Il look di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti sui social è spesso autoironica e in più di un'occasione aveva scherzato sui suoi look del passato, pubblicando foto in cui commentava il trucco troppo pesante e i pantaloni poco stirati. Da quegli scatti, però, sono passati molti anni. Sembra che ormai la figlia di Eros e Michelle abbia capito quale siano i capi adatti a valorizzare la sua silhouette e quale sia il make up giusto per il suo viso.

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza

Per il loro sabato sera fuori, Goffredo e Aurora hanno scelto un look "black&white". Lei indossava un abito bianco attillato con numerosi cut out e uno scollo a V molto profondo. Lui, invece, ha optato per un look casual ma elegante: t-shirt nera sotto una giacca blu scuro.

Quanto costa la borsa di Aurora

Aurora ha completato il suo outfit con una borsa in pelle Balenciaga modello a tracolla, Le Cagole, molto costosa. Il pezzo, con finiture in argento e uno specchio a forma di cuore rimovibile, ha un costo di quasi due mila euro.

Borsa Balenciaga Le Cagole

Non è la prima volta che sfoggia l'iconica borsa. Nelle foto con gli outfit premaman, Aurora Ramazzotti sceglieva capi aderenti o che mettessero in mostra il pancione, celebrando la bellezza del proprio corpo in trasformazione. In uno di quegli scatti indossava un body attillato effetto metallizzato abbinato a occhiali da sole color argento e proprio quella tracolla Le Cagole.