Aurora Ramazzotti commenta i look del passato: “Ho un repertorio di foto brutte” Aurora Ramazzotti ha aperto l’album dei ricordi fashion e sui social ha mostrato i look di cui è meno soddisfatta, dai pantaloni non stirati fino al trucco pesante.

A cura di Beatrice Manca

Se c'è una dote che non manca ad Aurora Ramazzotti è l'autoironia. La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, da poco diventata mamma a sua volta, ha la capacità di parlare ai suoi fan con humor e leggerezza e di non prendersi troppo sul serio quando racconta la sua vita sui social. Dopo aver mostrato su Instagram il suo ritorno in palestra ha aperto l'album dei ricordi condividendo i look di cui è meno soddisfatta e scherzando sul make up, i capelli e i pantaloni non stirati.

Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti apre l'album delle foto brutte

La conduttrice e influencer ha uno stile sempre ricercato e alla moda, ma negli anni dell'adolescenza, come tutti, ha sperimentato con le mode dell'epoca e con look che oggi la fanno sorridere. Per esempio, si è pentita delle sopracciglia eccessivamente sottili e ha sconsigliato le ragazze dal seguire il trend anni Duemila. Anche il trucco troppo pesante non la convince più: su Instagram ha condiviso una foto con lo smokey eyes scrivendo: "Ho un sacco di foto belle degli ultimi anni ma per qualche ragione usano sempre le foto di quando avevo 19 anni e il coraggio di uscire così. Forse a questo punto dovrei querelare la truccatrice e il parrucchiere".

Aurora Ramazzotti via Instagram

Sfogliando le foto di quel periodo, commenta in una: "Qui forse non mi ero nemmeno spazzolata", e in un'altra dice: "Qui una stirata al pantalone potevo darla eh". Alcune sono foto di red carpet o eventi, altre sono immagini di vita quotidiana: "Qui ero in post serata", scrive, e aggiunge: "Ho un repertorio di foto brutte che ciao".

Aurora Ramazzotti e il potere di "un buon glam"

In realtà si tratta di scatti che citano le tendenze di quel periodo e non tutte hanno superato la prova del tempo: chi di noi non ha avuto la stessa reazione guardando le foto dei tempi delle superiori? Lei stessa sottolinea che a volte un trucco professionale può fare la differenza e ringrazia Laura Barenghi, celebre make up artist che lavora sia con lei che con la madre Michelle Hunziker. "La differenza che può fare un buon glam", sottolinea.