Aurora Ramazzotti sbarca sul red carpet spagnolo: è rock col chiodo di vernice a fiori Aurora Ramazzotti è volata a Madrid per una giornata, lo ha fatto per partecipare alla prima di Morbius, il nuovo film di Jared Leto. Per l’occasione ha dato il meglio di lei in fatto di stile, proponendo un look total black con i fiori ricamati perfetto per la primavera.

A cura di Valeria Paglionico

Aurora Ramazzotti è più attiva che mai dal punto di vista professionale e non può fare a meno di documentare tutto sui social. Nelle ultime ore è volata a Madrid per un evento speciale: ha preso parte alla prima di Morbius, il nuovo film di Jared Leto. Ha sfilato sul red carpet al fianco di innumerevoli star internazionali e per l'occasione ha dato il meglio di lei in fatto di stile. Sebbene abbia puntato sull'eleganza senza tempo del total black, ha aggiunto alcuni accessori e dettagli audaci che si riveleranno perfetti per la primavera. Come ha vissuto l'esperienza? Lo ha spiegato sui social con queste parole: "Questa carrellata è un assaggio delle emozioni che ho provato: intanto sentire il mio nome pronunciato in spagnolo, con i fotografi che si guardano interdetti (ero l’unica italiana!) è una scena che non potevo non condividere, così come l’emozione che ho provato poco prima di respirare la stessa aria di Jared Leto. Resoconto: ho vissuto un sogno".

Il look di Aurora Ramazzotti alla prima del film

Aurora Ramazzotti non ha mai nascosto di avere un'innata passione per la moda ma è alla prima spagnola del film Morbius che è riuscita a strafare per stile e sensualità. La figlia di Michelle Hunziker (che nel frattempo era impegnata con Striscia la Notizia) si è presentata sul red carpet in una versione super trendy. A firmare il suo outfit total black è stato il brand Philosophy di Lorenzo Serafini, che per lei ha pensato a un lungo e sinuoso abito dalla silhouette fasciante, con la scollatura generosa e un maxi spacco laterale che ha lasciato le gambe in mostra. Per completare il tutto ha scelto un paio di sandali mules col tacco medio e un chiodo di vernice nero con delle frange sulle maniche dei fiori viola ricamati sul bavero.

Aurora Ramazzotti in Philosophy di Lorenzo Serafini

Aurora Ramazzotti in versione bucolica a Madrid

Durante la sua giornata spagnola Aurora Ramazzotti ha sfoggiato due diversi look. A poche ore dalla prima del film aveva puntato su un outfit bucolico, l'ideale per le soleggiate giornate primaverili. Sotto consiglio della stylist Susanna Ausoni (che segue anche mamma Michelle), ha indossato un lungo abito a fiori di Philosophy di Lorenzo Serafini, un modello chemisier, con le maniche lunghe e il colletto coreano con le ruches. Ha poi aggiunto una cintura di cuoio total black per segnare il punto vita, mentre per quanto riguarda i capelli, li ha tenuti sciolti e lisci, dunque "al naturale". In quante prenderanno ispirazione da lei per essere trendy durante la bella stagione?