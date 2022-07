Aurora Ramazzotti, capelli effetto bagnato e no-bra: il look per la festa di mezza estate Aurora Ramazzotti ha passato il weekend a Forte dei Marmi e ne ha approfittato per partecipare al party di mezza estate organizzato da Giulia De Lellis. Per l’occasione ha dato il meglio di lei in fatto di stile, apparendo splendida in bianco e coi capelli effetto bagnato.

A cura di Valeria Paglionico

Aurora Ramazzotti ha dato ufficialmente il via alla sua estate: dopo essere stata in vacanza con la mamma Michelle Hunziker (con tanto di micro bikini), ora è volata a Forte dei Marmi per passare qualche giornata con gli amici Tommaso Zorzi e Giulia De Lellis. Quest'ultima ha organizzato un party all'insegna del glamour nel weekend e Aurora ne ha approfittato per dare il meglio di lei in fatto di stile. Tra un maxi abito bianco portato senza reggiseno e degli adorabili capelli effetto bagnato, era tra le invitate più fashion della serata.

Il party di mezza estate di Giulia De Lellis

Il party a cui ha preso parte Aurora Ramazzotti è stato organizzato da Giulia De Lellis, che insieme al compagno Carlo Gussali Beretta ha pensato bene di dare vita a una "festa di mezza estate" in una location da sogno a Forte dei Marmi. Piscina illuminata, splendide decorazioni floreali in tinte pastello, luci d'atmosfera e cibo delizioso, dalla pasta ai tacos tutto era curato nei minimi dettagli, anche la lista di invitati, tra cui hanno spiccato alcuni degli influencer più famosi del momento, da Giulia Salemi a Tommaso Zorzi. Tra brindisi, danze scatenate e karaoke, la serata è stata letteralmente memorabile.

Aurora Ramazzotti in total white

Il look estivo di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti era tra gli invitati più glamour del party di mezza estate. Ha puntato su un super estivo total white con un abito lungo e sinuoso con un maxi scollo a V che rivelava l'assenza del reggiseno. La figlia di Michelle ha così seguito il trend del no-bra, apparendo elegantissima e glamour. Ha poi completato il tutto con una borsa verde smeraldo e con un'acconciatura che si rivelerà perfetta per la bella stagione, ovvero con i capelli sciolti e tirati all'indietro col gel, così da dare vita a un adorabile effetto bagnato. In quante prenderanno ispirazione da lei per le feste più fashion dell'estate?