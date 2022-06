Aurelien Enthoven, il figlio di Carla Bruni sfila per Versace (come la madre trent’anni fa) Trent’anni fa erano Carla Bruni e Helena Christensen a sfilare per Versace, oggi sono i loro figli, Aurelién e Mingus Lucien: una vera dinastia!

A cura di Beatrice Manca

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Sfilate Primavera/Estate 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Trent'anni fa era "mamma" Carla Bruni a calcare la passerella di Versace con l'iconico abito bondage fatto di cinture. Oggi è il figlio: Aurélien Enthoven, nato nel 2001 dalla relazione tra la top model e il filosofo Raphaël Enthoven, debutta come modello alla sfilata Uomo Primavera/Estate 2023 di Versace. Vent'anni, occhi castani e lineamenti scolpiti, Aurélien sembra pronto per una carriera sotto i riflettori. E non è l'unico: accanto a lui c'era anche il figlio di Helena Christensen, Lucien Reedus. Un vero e proprio passaggio di testimone tra due generazioni di icone!

Il figlio di Carla Bruni diventa modello per Versace

Carla Bruni è una delle top model più in vista degli anni Novanta, ma è ben lontana dalla pensione: ancora oggi si concede qualche apparizione in passerella, più bella e affascinante che mai. Adesso però c'è un altro membro della famiglia pronto a prendere il testimone: il figlio Aurelién Enthoven. Oggi ha vent'anni e studia scienze politiche alla Columbia University. Sembrava pronto a seguire le orme del padre filosofo, ma forse sceglierà la carriera della madre: sabato 18 giugno ha sfilato per Versace con una camicia stampata fucsia e una catenella dorata alla cintura. Carla Bruni, orgogliosissima, ha pubblicato le foto sui social mettendole a confronto con una sua sfilata per Versace.

Aurelien Enthoven sfila per Versace

Il dolce messaggio di Carla Bruni a Helena Christensen

Aurélien non era l'unico figlio d'arte sulla passerella di Versace: accanto a lui c'era Mingus Lucien Reedus, il figlio della top model danese Helena Christensen e dell'attore Norman Reedus. Ventidue anni, capelli biondi e labbra carnose, Lucien Reedus ha seguito le orme della madre e lavora stabilmente come modello.

Leggi anche Magliano collezione Primavera/Estate 2023

Lucien Reedus sfila per Versace

Le due top model degli anni Novanta non sono solo colleghe, ma amiche: quante probabilità c'erano che i loro figli sfilassero insieme, proprio come le madri, trent'anni dopo? Una coincidenza molto tenera che Carla Bruni ha voluto celebrare con un post su Instagram, scrivendo: "Una storia di famiglia e d'amicizia".