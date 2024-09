Ascanio Pacelli e Katia Pedrotti 20 anni dopo il Grande Fratello: look coordinati con i figli a Venezia

video suggerito

A cura di Arianna Colzi

Ascanio Pacelli e Katia Pedrotti

Ascanio Pacelli e Katia Pedrotti sono stati tra gli ospiti della Mostra del Cinema di Venezia 2024. I due ex concorrenti del Grande Fratello 4, che si sono innamorati proprio nella casa più famosa d'Italia nel 2004, festeggiano quest'anno i venti anni di fidanzamento e diciannove di matrimonio, regalandosi un red carpet di famiglia a Venezia. L'occasione per approdare al Lido è stato il film Il tempo è ancora nostro di Maurizio Matteo Merli, che molti hanno definito come il primo film italiano sul golf in cui recita proprio Pacelli. L'ex coppia del GF è stata accompagnata dai figli Matilda, 17 anni, e Tancredi, 11 anni con look coordinati a quelli della madre e del padre.

Ascanio Pacelli e Katia Pedrotti arrivano alla Mostra del Cinema di Venezia

Nonostante siano passati più di vent'anni da quando si sono innamorati nella casa del Grande Fratello, Pacelli e Pedrotti continuano a essere amati dal grande pubblico. Pacelli adesso è presidente dell'Associazione Professionisti di Golf d'Italia, ma presto ha raccontato che tornerà a condurre un programma televisivo, ruolo che ha ricoperto dopo il Grande Fratello. Negli anni è stato anche conduttore radiofonico, ma la sua passione è sempre rimasta il golf: passione che oggi lo porta a Venezia insieme alla moglie e i figli.

Ascanio Pacelli e Katia Pedrotti a Venezia

Katia Pedrotti oggi è content creator e orgogliosamente madre dei due figli nati dal matrimonio con il marito. La madre e la figlia Matilda, così come Ascanio Pacelli e il figlio Tancredi sfoggiano look coordinati. Questi ultimi, infatti, indossano entrambi la camicia, abbinata con cravatta e pantalone sartoriale per il padre, mentre il piccolo ha sfoggiato bermuda e sneakers. Anche per mamma e figlia gli outfit sono matchy matchy sui toni del rosa e del verde.

Ascanio Pacelli e Katia Pedrotti con i figli Matilda e Tancredi

Matilda Pacelli opta per un top incrociato smanicato verde mela abbinato a una gonna midi floreale a pieghe verde e rosa. Rosa sono anche le friulane che sfoggia ai piedi, per dare al look un tocco giovanile e fresco. Anche Katia Pedrotti sfoggia una gonna midi a fiori bianca abbinata a una blusa rosa, colore ripreso dalle slingback color cipria che indossa. Una maxi cintura a fascia accentua il punto vita, sottolineato anche dalla gonna floreale, molto simile a quella della figlia. Tutti i look della famiglia sono firmati Giada Curti.

La famiglia arriva a Venezia