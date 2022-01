Arriva la visiera con criniera da cavallo: l’originale accessorio griffato sarà il nuovo must-have? Nella moda se ne vedono davvero di tutti i colori ma questa volta è stata la Maison Gucci a strafare. Ha lanciato un’originale visiera ispirata al mondo dell’ippica, un modello con fibbie intorno al viso e criniera di cavallo sul capo. Riuscirà a diventare il nuovo must?

A cura di Valeria Paglionico

Nel mondo della moda se ne vedono davvero di tutti i colori e, nella speranza di spopolare con uno stile audace e sopra le righe, sono moltissime le Maison che lanciano sul mercato abiti e accessori che difficilmente possono essere indossati nella quotidianità. A distinguersi per originalità è soprattutto Gucci, che negli ultimi anni ha dato davvero il meglio di sé in fatto di capi stravaganti, basti pensare al fatto che ha venduto dei jeans "sporchi" di erba a 600 euro qualche tempo fa. Ora ha lanciato un nuovo accessorio davvero bizzarro, una visiera con la criniera da cavallo: riuscirà a diventare il nuovo must-have?

L'accessorio si ispira alla moda degli anni '50

Volete aggiungere un tocco davvero stravagante al vostro armadio? Potete puntare tutto sul nuovo accessorio lanciato sul mercato dalla Maison Gucci. Si tratta di una visiera con briglie, ha delle fibbie nere che si allacciano intorno al viso come succede con gli elmetti usati nell'equitazione e sulla parte centrale della testa è decorata con del pelo in crine che ricorda la criniera di un cavallo. Il capo si ispira alla moda degli anni '50 ma in una forma rivisitata e ha dei chiari riferimenti al mondo equestre.

Quanto costa la visiera "da equitazione"

Naturalmente il prezzo non poteva che essere in linea con i prodotti firmati dalla nota Maison fiorentina. Sul sito ufficiale di Gucci la visiera con criniera viene venduta a 2.500 euro, una cifra non propriamente cheap, considerando anche il fatto che l'accessorio non può essere indossato tutti i giorni. Cosa ne pensano gli utenti del web? Nonostante nella descrizione del copricapo ci sia un chiaro riferimento al mondo dell'ippica, in molti ritengono che possa essere "riciclato" anche per le pratiche BDSM. In quanti avranno il coraggio di indossare un capo tanto eccentrico e sopra le righe?