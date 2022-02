Ariete, dalla musica alle passerelle: a Milano sfila con lo zaino coniglietto Alla Milano Fashion Week c’è stato un gran debutto in passerella, quello di Ariete, la giovane cantante italiana che sta scalando le classifiche del nostro paese. Ha sfilato per Marco Rambaldi, sfoggiando un originale zaino “coniglietto”.

A cura di Valeria Paglionico

La Milano Fashion Week è tornata a tenersi "in presenza" dopo due anni di pandemia e fin dalla prima giornata sono state molte le star che hanno seguito gli show dalle prime file del front-row, da Elodie in rosso a Cristina Marino col completo di pelle. I volti noti del mondo dello spettacolo hanno però "invaso" anche le passerelle: al di là delle solite modelle celebri, a debuttare sul catwalk nelle ultime ore è stata Ariete, la giovanissima cantante che sta scalando le classifiche italiane. Ha sfilato per la prima volta, lo ha fatto per Marco Rambaldi, lo stilista dall'animo giocoso e romantico che ha saputo interpretare alla perfezione la sua verve.

Il completo animalier di Ariete

Marco Rambaldi ha lanciato la sua collezione per l'Autunno/Inverno 2022-23 durante la Milano Fashion Week. Tra abiti in maglia, rossetto rosso e look genderless, la sua è stata una sfilata "post romantica", giocosa e ironica. Non sorprende, dunque, che tra i suoi modelli abbia voluto anche una delle giovanissime promesse della generazione Z: Ariete, la cantante 19enne che da qualche anno a questa parte sta spopolando in Italia. Cosa ha indossato per la sua prima volta in passerella? Un completo animalier dal mood mannish. Ha infatti abbinato una giacca avvitata e monopetto a un paio di pantaloni dal taglio classico, entrambi tra lo zebrato e il leopardato, completando il tutto con un paio di anfibi con un orsetto ricamato sulla punta.

Gli zaini a forma di animale sono il nuovo must-have?

La vera "chicca" del look da catwalk di Ariete è stato però lo zaino: sulla spalla destra la cantante ha sfoggiato una borsetta di filo ricamata a forma di coniglietto, un modello azzurro con tanto di orecchie penzolanti e viso sorridente. Certo, gli accessori realizzati all'uncinetto erano già stati di tendenza lo scorso anno, ma difficilmente si era arrivati a osare tanto. Nelle prossime stagione gli zaini e le mini bag a forma di animale diventeranno il nuovo must-have? L'unica cosa certa è che Ariete ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per diventare una vera e propria icona fashion.