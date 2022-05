Ariana Grande con reggiseno scultura e nastro tra i capelli: il look per il matrimonio del fratello Ariana Grande ha celebrato il fratello Frankie che si è appena sposato e che per l’occasione ha organizzato una cerimonia a tema Star Wars. La popstar ha puntato sul total black, osando con un completo con reggiseno scultura e gonna dallo spacco maxi.

A cura di Valeria Paglionico

Ariana Grande ha vissuto una serata davvero speciale di recente: il fratello Frankie Grande si è sposato, coronando il suo sogno d'amore al fianco di Hale Leon. I due sono diventati ufficialmente coniugi lo scorso 4 maggio ma solo nelle ultime ore hanno condiviso degli scatti della cerimonia di nozze che li ha visti protagonisti. Niente location principesche, fiori d'arancio e dettagli iper romantici, i due hanno organizzato qualcosa di decisamente poco convenzionale ma che di sicuro ispirerà i futuri sposi dall'animo nerd: un ricevimento intimo a tema Star Wars.

Ariana Grande in total black per le nozze del fratello

Quale migliore occasione del matrimonio del fratello per dare il meglio di sé in fatto di glamour? È proprio quanto fatto da Ariana Grande, che ha rispettato il tema Star Wars con un audace completo in lamé total black. A vestirla è stata la stilista Vera Wang, che ha pensato per lei a un look Couture personalizzato e su misura che le ha lasciato l'addome in mostra. Ha abbinato una gonna asimmetrica dal vertiginoso spacco laterale a un crop top scultura, un modello micro con le spalline sottilissime, delle coppe che hanno coperto solo il seno e un velo trasparente al centro del décolleté. La popstar non ha rinunciato alla sua iconica ponytail ma l'ha arricchita con un grosso nastro di raso in tinta.

Ariana Grande in Vera Wang

Il matrimonio a tema Star Wars

Frankie Grande, il fratello di Ariana, ha sposato Hale Leon il 4 maggio. Ha organizzato una cerimonia intima e blindata nella casa della sua famiglia in Florida, location che per l'occasione è stata trasformata nel set di Star Wars. I due neo-coniugi si definiscono entrambi nerd ed è proprio per rendere omaggio alla comune passione per l'iconica saga che hanno deciso di puntare su un ricevimento fuori dal comune. Chewbecca, spade laser, Lord Fener e due smoking "spaziali" firmati Dolce&Gabbana: durante i festeggiamenti praticamente ogni dettaglio era a tema. In quanti sognano delle nozze simili?