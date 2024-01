Annalisa in black&white è pronta per Sanremo: il mini abito è metà giacca, metà camicia Annalisa è tra le protagoniste della 74esima edizione del Festival di Sanremo, alla quale partecipa col brano Sinceramente. Cosa indosserà all’Ariston? Sui social e sulla copertina di Tv Sorrisi e Canzoni ha dato una piccola anticipazione del suo stile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Manca ormai pochissimo all'inizio della 74esima edizione del Festival di Sanremo e i preparativi fremono, basti pensare al fatto che tutti i Big sono già in Liguria da diversi giorni e si stanno dedicando alle prove sul palcoscenico dell'Ariston e agli ultimi ritocchi delle loro performance. Come da tradizione, inoltre, hanno posato insieme sulla copertina di Tv Sorrisi e Canzoni, dando così una piccola anticipazione dello stile che contraddistinguerà questa incredibile esperienza. Tra le concorrenti più attese c'è Annalisa, la cantante rivelazione dell'anno, che, nell'attesa di esibirsi sulle note di Sinceramente, è riuscita a dare il meglio di lei in fatto di look.

Chi cura i look di Annalisa a Sanremo

Poco dopo aver preso parte allo shooting sanremese per Tv Sorrisi e Canzoni, Annalisa non ha potuto fare a meno di documentare l'esperienza sui social. Lo ha fatto con un post in cui ha rivelato integralmente il testo di Sinceramente, accompagnando il tutto alla didascalia "Ma quindi frase preferita?". Ad attirare le attenzioni dei fan è stato anche il look black&white sfoggiato, che le ha dato la possibilità di mettere in risalto il suo animo fresco, glamour e sensuale.

La copertina sanremese di Tv Sorrisi e Canzoni

Seguita dalla stylist Susanna Ausoni (che curerà il suo armadio per tutta la durata del Festival), ha deciso di affidarsi ancora una volta a Dolce&Gabbana, Maison che ultimamente ha firmato tutti i suoi look da palcoscenico, dai minidress personalizzati del concerto al Forum a quello a rete di Capodanno.

Dolce&Gabbana P/E 2024

L'abito bianco e nero di Annalisa

Questa volta Annalisa ha deciso di mixare eleganza e glamour sfoggiando uno dei look della collezione Primavera/Estate 2024 di Dolce&Gabbana (attualmente non è ancora sul mercato). Per la precisione ha scelto un abito corto e originale in black&white, un modello che da un lato è il classico vestito giacca, dall'altro è una camicia bianca oversize. Ha lasciato la scollatura sbottonata, lasciando così intravedere il reggiseno nero, e per completare il tutto ha optato per un paio di collant velati. Per quanto riguarda i capelli, li ha tenuti sciolti e lisci, mentre in fatto di make-up ha puntato tutto su dei colori naturali ma con un rossetto rosso fuoco. Annalisa avrà così dato una piccola anticipazione del suo stile sanremese?