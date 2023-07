Annalisa cambia hair style: per l’estate sceglie la coda lunga in versione maxi Annalisa è nota per la sua lunga chioma rossa. Abituata a portare i capelli sciolti, stavolta li ha acconciati in modo diverso: coda di cavallo alta e vaporosa.

A cura di Giusy Dente

Annalisa è la diva del momento, la regina indiscussa dell'estate. La cantante ha lavorato sodo in questi anni e si è imposta con talento e personalità: in queste settimane la sua musica sta facendo da colonna sonora alle vacanze degli italiani. Ed è anche particolarmente attiva sui social, dove ha mostrato una nuova acconciatura.

L'estate di Annalisa

Da Bellissima a Mon Amour a Disco Paradise (in collaborazione con Fedez e J-Ax), Annalisa in questi mesi ha messo a segno tre colpi uno dietro l'altro. E non è solo il lavoro ad andare a gonfie vele. Anche sotto il profilo personale e privato sta godendo di un momento di particolare gioia e soddisfazione: ha coronato il sogno d'amore col fidanzato ed è convolata a nozze col suo Francesco Muglia. I fan la apprezzano per l'intelligenza, la spontaneità, il carisma sul palco, la voce e lo stile. Ha ammesso di non sentirsi sempre bella, anzi! Ma ha lasciato che l'evoluzione della sua musica la ispirasse anche dal punto di vista dello stile, andando in una direzione più sexy tra shorts con gambe in primo piano, catsuit, corsetti. A curare la sua immagine c'è la stylist Susanna Ausoni.

in foto: maglione Pucci

L'hair look di Annalisa

Solitamente siamo abituati a vederla coi capelli sciolti: ama la chioma rossa naturale e difatti i fan si erano molto spaventati, vedendola col caschetto nero! Era in realtà solo una parrucca! Nell'ultima foto, sfoggia invece un'acconciatura con la lunga coda di cavallo dall'attaccatura alta. È immersa nel verde di un giardino e indossa un completo firmato Pucci.

in foto: shorts Pucci

Maglia col colletto leggermente rialzato a maniche lunghe e shorts riproducono il motivo concentrico a goccia della Maison, che ha una grande passione per le stampe in cromie pastello. Il maglione costa 1300 euro e gli shorts costano 560 euro. Ha completato l'outfit con occhiali da sole scuri e un paio di sandali col tacco sottilissimo.

La scelta della pony tail è assieme semplice, ma di grande effetto. Questa acconciatura è perfetta per l'estate, gettonatissima perché consente di avere un aspetto ordinato. È una soluzione pratica e a prova di calura estiva. Con la lunga e vaporosa chioma della cantante, il risultato è morbido ed elegante.