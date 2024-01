Angelina Mango si prepara a Sanremo 2024 con il body, le zeppe e i calzini bianchi Angelina Mango presenta il testo de “La Noia”, canzone che porterà sul palco del Festival di Sanremo 2024: oltre agli spoiler musicali, non mancano anche gli indizi sul look, che riprende ispirazioni hippie-chic. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Angelina Mango

Angelina Mango è una delle star più attese al prossimo Festival di Sanremo 2024. La giovane cantante, seconda classificata ad Amici 2023, arriva al Festival con un brano che segue il fil rouge delle sue precedenti canzoni: Ci pensiamo domani e Che t'o dico a fà, che hanno scalato le classifiche in estate e in autunno. La noia, questo il titolo del pezzo, è frutto di una collaborazione al femminile, con una delle artiste più talentuose della sua generazione: Madame. A pochi giorni dal debutto, inoltre, la cantante potentina è finita anche al centro del gossip per la presunta rottura con il suo fidanzato e chitarrista, Antonio Cirigliano.

I look etnici sono un indizio per Sanremo 2024?

"Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo": comincia così lo spoiler sul testo de La Noia, canzone che Angelina Mango porterà a Sanremo, scritta da Madame con la produzione di Dardust. Spesso in altre storie o post Instagram, abbiamo visto la figlia del cantautore Pino Mango scriversi versi o titoli di canzoni sulla mano. Stavolta, il testo "viene scritto" con un effetto grafico sulla schiena di Angelina Mango, che indossa un crop top giallo ocra dai motivi floreali sui toni dell'arancione. Gli abiti del servizio fotografico per il brano sanremese sono firmati Etro e sono curati dallo stylist Nick Cerioni: che lo shooting possa essere un indizio su i look di Sanremo 2024?

Angelina Mango

Sempre seguendo il mood della copertina del singolo, i look scelti per fare da sfondo al testo sono etnici e dalle vibrazioni quasi boho-chic. In un'altra delle foto tratte dallo shooting per La Noia, Angelina Mango indossa un paio di calzi dai motivi naturali e geometrici. Queste sono abbinate a un body marrone impreziosito da dettagli floreali verdi e illuminati da rivestimenti oro, sempre a cura del brand sotto la direzione creativa di Marco De Vincenzo. A completare il look glamour, un paio di platform dal plateau altissimo e dal tacco vertiginoso.

Angelina Mango e il testo de La Noia

Angelina Mango, la foto con Madame in Studio

A risaltare tra le tre foto, però, c'è quella in studio con la collega Madame, mentre confezionano e registrano il brano per Sanremo 2024. Il look qui è in pieno stile Generazione Z: jeans oversized e maxi felponi, che Madame completa con un paio di ciabatte e calzettoni in spugna bianchi. Non ci resta che aspettare la prossima settimana per vedere i look di Angelina Mango a Sanremo 2024.

Angelina Mango e Madame in studio