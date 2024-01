Angelina Mango col mantello si prepara a Sanremo 2024: il look etnico per lanciare La noia Angelina Mango ha annunciato che La noia, il pezzo che porterà a Sanremo 2024, è già disponibile in pre-save. Per farlo ha mixato alla perfezione glamour e freschezza con un look etnico dal sapore hippie. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

La 74esima edizione del Festival di Sanremo sta per cominciare e i preparativi fremono. Sia Amadeus che la maggior parte dei Big in gara sono già volati in Liguria per le prime prove e sui social tutti stanno documentando le giornate che anticipano l'incredibile esperienza al teatro Ariston. Se i The Kolors ne hanno approfittato per dare una piccola anticipazione del loro stile sanremese, Angelina Mango ha annunciato che il suo brano inedito intitolato La noia è già in pre-save. Quale migliore occasione di questa per sfoggiare un look all'insegna del glamour? Ecco cosa ha indossato l'ex concorrente di Amici per dare ufficialmente il via al suo debutto al Festival.

Angelina Mango, chi è lo stylist che la seguirà a Sanremo

L'ultimo anno di Angelina Mango è stato ricco di emozioni e non solo perché è stata tra le finaliste di Amici di Maria De Filippi, ha anche trascorso l'intera estate sui palcoscenici più ambiti d'Italia, scalando le classifiche con la sua Ci pensiamo domani. Ora sta per debuttare a Sanremo e non potrebbe essere più felice, cosa indosserà all'Ariston? Innanzitutto sarà seguita da uno degli stylist più amati dalle star, Nick Cerioni, che sembra aver ideato per lei dei look colorati, freschi e sbarazzini. Alla finale di Sanremo Giovani, ad esempio, la cantante ha sorpreso con un completo giallo e verde dal sapore estivo, completando il tutto con le scarpe "con l'occhio" portate con i calzettoni in vista.

Ora Angelina Mango ha annunciato che La noia è disponibile in pre-save e lo ha fatto con un outfit che non può passare inosservato. Sotto consiglio di Cerioni, ha puntato tutto sullo stile etnico con un maxi mantello variopinto di Etro, un modello maxi e con le frange decorato all-over con stampe geometriche e floreali. Top trasparente che lascia il reggiseno in vista, anelli di Atelier VM, stivali neri di Le Silla e grossi cerchi gold esaltati da dei mini chignon laterali: Angelina ha ancora una volta mixato alla perfezione freschezza e glamour. La reazione dei fan? Sono rimasti letteralmente estasiati da questo nuovo stile hippie e non vedono l'ora di ammirarla per la prima volta sul palco dell'Ariston.