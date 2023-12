Sanremo Giovani 2023: Angelina Mango presenta “La Noia” con un look estivo Angelina Mango ha annunciato che il suo brano sanremese si intitolerà La noia, lo ha fatto durante la finale di Sanremo Giovani andata in onda ieri sera. Ecco cosa ha indossato per la sua prima volta al Festival. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Angelina Mango si prepara al suo primo Festival di Sanremo. La cantante, arrivata seconda ad Amici 22, è salita sul palco della finale di Sanremo Giovani per annunciare il titolo del singolo che porterà all'Ariston. Da vera rappresentante della Generazione Z, la giovane star ha sfoggiato un look super cool che mischia.

Angelina Mango, il top si abbina con la gonna a sirena

Angelina Mango è raggiante mentre sale sul palco dell'Ariston per annunciare la canzone che porterà al Festival, La Noia. La giovane ha optato per un hair look da vera Gen Z: due space buns, ovvero i mini chignon da cui cadevano i lunghi capelli castano.

Angelina Mango in Etro

Come una ventata d'aria fresca, Mango sfoggia un completo dai toni estivi, come il giallo e il verde lime, firmato da Marco De Vincenzo per la collezione Primavera/Estate 2024 di Etro. Il micro top che si intreccia all'altezza del seno si abbina alla gonna midi a sirena. Il tessuto in tulle dell'abito rimanda ai vestiti leggeri che si indossano in spiaggia. La texture del completo varia da forme geometriche e fantasie quasi oniriche.

Angelina con gli space buns

A fare da contrasto all'abito, Angelina Mango sceglie un look piuttosto dark: labbra dark cherry e un massiccio eyeliner nero. Inoltre, per evidenziare il suo lato più rock'n'roll, abbina una chocker nero, una tendenza di qualche anno fa che sembra non aver intenzione di tramontare. Non mancano anche le immancabili Mary Jane in cocco stampato indossate con il calzino bianco.