I The Kolors pronti per Sanremo: le prime prove all’Ariston sono dark ma con gli accessori lurex

A cura di Valeria Paglionico

Mancano pochi giorni all'inizio della 74esima edizione del Festival di Sanremo e i preparativi fremono: sia Amadeus che i Big in gara sono già arrivati in Liguria e proprio nelle ultime ore hanno tenuto le loro prime prove sul palcoscenico dell'Ariston. I The Kolors, in particolare, hanno documentato tutto sui social, dove si sono immortalati poco dopo aver provato Un ragazzo una ragazza, il pezzo con cui parteciperanno alla kermesse canora per la seconda volta nella loro carriera. Ne hanno approfittato per dare una piccola anticipazione dello stile che sfoggeranno durante la competizione: ecco tutti i dettagli dei loro look dark e sparkling.

I The Kolors arrivano a Sanremo

"Qui a Sanremo abbiamo fatto le prime prove all’Ariston… vorrei scrivervi mille cose su “Un ragazzo una ragazza”, ma mi limito a dire che non vedo l’ora che la sentiate su quel palco! C’è una sola cosa (che ancora non possiamo svelare) da decidere per la nostra performance, ma tutto il team si divide perfettamente a metà.. 50% di un’idea e 50% di un’altra idea… quindi semplicemente diamo a voi la scelta": sono state queste le parole con cui Stash ha annunciato di essere arrivato a Sanremo con il resto della band. Attualmente i tre sarebbero alle prese con la pianificazione degli ultimi dettagli della loro performance ma hanno preferito mantenere un certo riserbo sulla questione. Sul palco dell'Ariston faranno ballare tutti come successo quest'estate con Italodisco?

I The Kolors in total black

I look total black dei The Kolors

Le prime prove sul palco dell'Ariston a pochi giorni dall'inizio del Festival sono sempre super emozionanti e i The Kolors non hanno voluto rinunciare davvero a nulla, neppure allo stile. Per l'occasione hanno puntato tutto su un mood dark ma con qualche tocco glamour: Stash, Alex e Dario si sono vestiti in coordinato in nero e lurex. Il frontman ha abbinato pantaloni over in pelle lucida a giacca in tinta e camicia tenuta sbottonata sul petto, il chitarrista ha optato per una camicia scintillante e dei pantaloni classici, mentre il batterista ha preferito una felpa con i glitter, coprendo i tatuaggi sulla testa con un cappello da capitano. Insomma, i The Kolors sembrano essere prontissimi per dare il via a questa nuova avventura: nelle serate sanremesi saranno dark e sparkling?