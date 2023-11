Angelina Mango balla sotto la pioggia da Fiorello con il piumino puffer che è il must di stagione Per partecipare a Viva Rai2 la cantante ha sfoggiato un look monocolore indossando un piumino puffer, la giacca must have per l’inverno 2024.

A cura di Arianna Colzi

Questa mattina il Foro Italico di Roma si è svegliato sotto la pioggia ma ad animare la mattinata ci hanno pensato Fiorello e Angelina Mango. Fuori dallo studio di Viva Rai 2, la cantante simbolo della Gen Z si è esibita in una delle canzoni dell'autunno, Che t'o dico a fa'. Alla coreografia ha partecipato anche Rosario Fiorello, che si è unito con il suo completo fucsia ai look dai toni accesi dei ballerini.

Il look di Angelina Mango a Viva Rai 2

Piumino puffer celeste en pendant con un paio di jeans mom fit. È questo l'outfit scelto da Angelina Mango per la sua partecipazione a Viva Rai 2. Il piumino oversize è il capo più comfy della stagione Autunno/Inverno 2023-24, in grado di unire comodità e stile.

La cantante si è esibita davanti al Foro Italico a Roma nonostante la pioggia, esibendo un look da vera pop star. Sotto il piumino splendeva un crop top argentato tempestato di paillettes. A completare l'outfit, Angelina Mango ha scelto un dettaglio molto anni Duemila: gli occhiali da sole a mascherina con lenti specchiate.

La cantante, seconda classificata ad Amici di Maria De Filippi, si è esibita con Fiorello sulle note di Shallow, canzone simbolo di A Star is Born. Il conduttore e Angelina Mango hanno indossato i panni di Bradley Cooper e Lady Gaga per intonare uno dei brani più emozionanti del 2018. “Sarò il tuo Bradley” ha commentato ironicamente lo showman, “e tu la mia Lady Mango”.

L'esibizione di Angelina Mango a Viva Rai 2