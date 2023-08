Amelia Windor principessa green: ha la passione per l’abbigliamento di seconda mano Lady Amelia Windsor ha conquistato una nuova copertina fashion e ne ha approfittato per parlare della sua passione per la moda di seconda mano: ecco dove fa regolarmente shopping.

A cura di Valeria Paglionico

Lady Amelia Windsor è diventata famosa grazie al suo cognome noto ma col passare degli anni ha dimostrato di volersene servire non solo per sfondare nel mondo della moda ma anche per sostenere delle importanti cause sociali. Essendo 43esima nella linea di successione al trono britannico (è infatti nipote del principe Edoardo), ha la possibilità di potersi concedere molte più libertà rispetto ai principi nei primi posti della lista e non sorprende che sia spesso agli eventi mondani più in vista del mondo fashion. Di recente, ad esempio, ha conquistato una nuova copertina e ne ha approfittato per parlare del suo rapporto con la moda.

Amelia Windsor posa in copertina

La rivista Hello Fashion ha dedicato la nuova copertina a Lady Amelia Windsor, che ne ha approfittato anche per rilasciare un'intervista sulla sua passione per la moda. Per l'occasione ha puntato sull'eleganza senza tempo del nero, sfoggiando un rigoroso tailleur dallo stile mannish firmato Edeline Lee. Ha portato la giacca abbottonata ma senza reggiseno, arricchendo la scollatura con un collier rigido e scintillante di Anissa Kermiche. Minidress con i cristalli di Vivetta, completo a quadretti black&white di Paul Smith, abito di "lacci" firmato ancora Edeline Lee: nel servizio fotografico la principessa ha dato l'ennesima prova di essere un'indiscussa icona fashion.

La principessa fa shopping al mercato di Portobello

Sebbene in copertina abbia puntato su un outfit griffato, Lady Amelia Windsor vuole rendere le sue scelte di stile sempre più eco-sostenibili. Ha sempre avuto la passione per la moda ma è stato solo a partire dal periodo dell'università che è diventata ossessionata dall'abbigliamento di seconda mano. All'epoca non era ancora ben chiaro quale fosse il terribile impatto del fast-fashion sull'ambiente ma, nonostante ciò, la principessa frequentava già regolarmente il mercato di Portobello, dove trovava pezzi unici e vintage dall'incredibile valore fashion. Durante la pandemia si è poi informata più a fondo sull'inquinamento causato dalla moda ed è stato proprio in quel momento che ha cominciato a sostenere tutti coloro che realizzavano progetti fashion green. In quanti seguiranno il suo esempio e cominceranno a puntare tutto sulla moda vintage?