Ambra Angiolini infiamma la prima serata di X-Factor 2023 con l'abito rosso fuoco e il maxi spacco

A cura di Annachiara Gaggino

Ambra Angiolini in Valentino

Ambra Angiolini torna a sede tra i giudici di X-Factor per il secondo anno consecutivo e fa il suo ingresso di scena al primo live con un look total red. Accanto a lei i compagni dello scorso anno: Fedez, ormai veterano del programma, Dargen D'amico e Morgan, un grande ritorno al banco del talent show dopo 9 anni di assenza. Terminati i boot camp e gli home visit, i quattro coach hanno selezionato i loro concorrenti, che accompagneranno nel corso delle prossime puntante, dove si disputeranno la vittoria finale.

Il look di Ambra Angiolini

"Abbiamo scelto un colore pieno, energico: il rosso", ha raccontato la stylist Susanna Ausoni contattata da Fanpage.it. E quando si parla di rosso non si può non pensare a Valentino che lo ha fatto il suo marchio di fabbrica. Per la prima puntata del programma di Sky, Ambra Angiolini ha, infatti, sfoggiato un abito della Maison disegnata da Pierpaolo Piccioli. Vestito lungo con leggero strascico, la parte superiore è caratterizzata da un taglio a camicia, maniche coperte, polsini e colletto, che Ambra Angiolini ha tenuto leggermente sbottonato.

A conferire un'aria decisamente sensuale a questo look è sicuramente lo spacco vertiginoso che si unisce a un drappeggio all'altezza dei fianchi che enfatizza la delicatezza del tessuto. Il vestito è stato svelato nel corso della Fashion Week parigina alla sfilata "Black Tie", per la collezione Autunno/Inverno 2023/24. Dopo aver scelto un abito nero cut-out super aderente per le audizioni ora la giudice opta per uno taglio morbido ed etereo, che gioca con la contrapposizione di un colore acceso.