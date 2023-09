Ambra Angiolini dà il via a X-Factor con l’abito cut out: side boobs e spacco per la prima puntata È partita una nuova edizione di X-Factor e Ambra Angiolini è già riuscita ad attirare le attenzioni dei media: ecco il primo look sensuale e glamour sfoggiato per il ritorno al talent.

Ambra Angiolini è tornata sui social dopo un'estate passata a debita distanza dai riflettori, lo ha fatto in occasione delle registrazioni della prima puntata di X-Factor, il talent show di Sky ricominciato da poco in cui è tornata a ricoprire i panni di giudice. A valutare insieme a lei i cantanti che si presentano agli ambiti casting ci sono ancora una volta Fedez e Dargen D'Amico, mentre Rkomi è stato sostituito da Morgan, una "vecchia conoscenza" del programma. Per il debutto l'attrice non ha rinunciato allo stile e alla sensualità, anzi, ha dato una anticipazione del look sfoggiato sul palco su Instagram: ecco chi ha firmato il suo nuovo abito cut-out.

Chi cura i look di Ambra a X-Factor

"Io sono uno squalo buono, non un automa divoratore di pesci. Se voglio cambiare questa immagine di me devo prima cambiare me stesso. I pesci sono amici, non cibo “ ( cit. Bruto lo squalo “Alla ricerca di Nemo")", sono state queste le parole con cui Ambra Angiolini ha rivelato il look scelto per la prima puntata di X-Factor. Ad attirare le attenzioni del pubblico è stata soprattutto la scelta di stile dell'attrice, apparsa sensuale e glamour in total black. Si è affidata alla stylist di fiducia Susanna Ausoni, che per lei ha pensato a un abito nero dai dettagli "tagliati" che ha messo in risalto la silhouette mozzafiato che da sempre la contraddistingue.

Abito Aniye By

L'abito cut-out di Ambra Angiolini

L'abito nero indossato da Ambra a X-Factor è il modello Hole di Aniye By: ha il colletto alla coreana, le maniche lunghe, delle aperture sui fianchi arricchite da tulle in tinta e un vertiginoso spacco sul lato sinistro. La sua particolarità? Le cuciture sono decorate con delle borchie argentate. Per completare il tutto l'attrice ha optato per un paio di collant a rete e per un velo di rossetto rosso sulle labbra. Ad attirare le attenzioni dei fan, però, non poteva che essere il side-boob che rimane in vista attraverso i cut-out laterali. Insomma, Ambra Angiolini potrà pure aver superato i 40 anni ma continua a essere un'indiscussa icona di bellezza, tanto da fare invidia alle colleghe più giovani.