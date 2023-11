Ambra Angiolini a X-Factor 2023 col corsetto stringato: arricchisce il look con la body chain d’oro Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di X-Factor, la prima senza Morgan. Ambra Angiolini ha accolto nella sua squadra gli Astromare e per l’occasione ha sfoggiato un look che non poteva passare inosservato con corsetto stringato e body chain.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di X-Factor, la prima dei Live senza Morgan, il giudice con cui Sky ha deciso di interrompere la collaborazione dopo le uscite infelici contro Fedez e Francesca Michielin della scorsa settimana. Il cantante non è stato sostituito, il gruppo da lui seguito, gli Astromare, è stato accolto nella squadra di Ambra Angiolini, che è stata lieta di dare il via a questa inedita partnership. Per un appuntamento tanto atteso e discusso l'attrice non poteva che sfoggiare un look glamour e d'impatto. Dopo le sensuali jumpsuit, il maxi spacco e il completo lurex delle scorse dirette, questa volta ha puntato sulla sensualità di un corsetto.

Chi ha firmato il look nero e cipria di Ambra Angiolini

Nella prima puntata di X-Factor senza Morgan Ambra Angiolini ha mixato alla perfezione eleganza e sensualità, apparendo meravigliosa sul palco in nero e cipria. Ha indossato un paio di pantaloni tuxedo con dettaglio in raso sul bustino e col cavallo basso, abbinandoli a un corsetto color nude. Si tratta di un modello strutturato dalla scollatura generosa, con le stringhe intrecciate sulla schiena e sul davanti le stecche. Anche questa volta il look dell'attrice è griffato: tutto il completo sfoggiato sul palco del talent show fa parte della collezione Spring/Summer 2024 di Stella McCartney (attualmente ancora non lanciata sul mercato, dunque i prezzi dei capi non sono disponibili).

Ambra Angiolini con la body chain a X-Factor

A fare la differenza nell'outfit di Ambra Angiolini è stato l'accessorio prezioso che ha aggiunto un tocco scintillante: una body chain in oro, ovvero una "collana da corpo" che ha applicato sulla parte frontale del corsetto, facendo cadere le catenine pendenti lungo la silhouette, creando un effetto vedo-non vedo sul seno. Anche il gioiello fa parte della collezione Womenswear Stella McCartney. Tacchi alti, manicure nera e make-up appena accennato: l'attrice è rimasta fedele all'acconciatura sciolta e messy ma con delle onde leggermente più definite rispetto alle altre puntate.