Alessia Marcuzzi posa in intimo bianco: abbina il completino di pizzo alla vestaglia fiorata Alessia Marcuzzi è più attiva che mai sui social e nelle ultime ore ha provocato i fan con un’audace foto in intimo. La conduttrice ha posato in lingerie total white, completando il tutto con una seducente vestaglia a fiori.

A cura di Valeria Paglionico

Alessia Marcuzzi è stata lontana dalla tv per quasi un anno ma, nonostante ciò, è riuscita lo stesso a mantenere un contatto diretto con i followers attraverso i social. Di recente ha annunciato che presto tornerà sotto i riflettori, a partire dal prossimo autunno avrà un programma tutto suo su Rai 2 intitolato Boomerissa e sembra non vedere l'ora di risalire sul palco. Non per questo ha dimenticato i fan di Instagram, anzi, è proprio con loro che condivide ogni dettaglio delle sue vacanze estive, dai look coi sandali alla schiava alle acconciature sauvageacconciature sauvage. Nelle ultime ore si è però mostrata in un'inedita versione super provocante: ha infatti posato in intimo infiammando i social.

Alessia Marcuzzi "al naturale"

L'ultima volta che Alessia Marcuzzi aveva posato in intimo sui social era stata qualche giorno fa, anche se in quell'occasione aveva rispolverato una vecchia foto risalente a quando era incinta di Tommaso e aveva un meraviglioso pancione. Di recente lo ha fatto ancora ma in versione "attuale", dando prova di non sentire affatto il peso dell'età che avanza alla soglia dei 50 anni. La conduttrice si è scattata un selfie allo specchio della sua camera da letto e, oltre ad apparire splendida senza trucco (fatta eccezione per un velo di rossetto rosso), ha anche messo in mostra la silhouette impeccabile con un completino intimo in candido pizzo bianco.

La foto di Alessia Marcuzzi in lingerie

Nessuna didascalia e nessuna emoji, Alessia Marcuzzi ha semplicemente postato la foto, infiammando i social in pochi minuti. Guarda in camera con fare sensuale, ha i capelli sciolti e ondulati e indosso solo della lingerie total white. Reggiseno a triangolo e tanga sgambati sono coordinati (entrambi in sinuoso pizzo bianco e con delle trasparenze audaci appena visibili) e sono stati abbinati a una vestaglia di seta, un modello a fiori in stile geisha sui toni del cipria e del lilla, con le maniche ampie e le rifiniture di pizzo. In quanti direbbero che la Marcuzzi il prossimo novembre compirà 50 anni? A giudicare dalla foto in lingerie, può fare tranquillamente concorrenza alle 20enni.