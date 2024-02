Alessia Marcuzzi in pigiama e vestaglia dopo Sanremo: a Viva Rai 2! con il look da notte da 3mila euro Alessia Marcuzzi è tornata a Viva Rai 2! nella prima puntata post-Sanremo in diretta da Roma. Complici le nottate fatte nella settimana del Festival, ha pensato bene di presentarsi in pigiama e vestaglia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Alessia Marcuzzi è stata tra le grandi protagoniste del Festival di Sanremo 2024, al quale ha partecipato nei panni di "co-co" della speciale edizione notturna di Viva Rai 2!. Insieme a Fiorello, Fabrizio Biggio e Mauro Casciari ogni sera ha aspettato la fine dello show all'Ariston per dare il via a una sorta di varietà tutto da ridere in diretta dall'Aristonello, il glass installato proprio fuori il teatro sanremese. Oggi è tornata a fare visita ai suoi colleghi rientrati a Roma e, complice il fatto che il programma è andato di nuovo in onda alle 7 del mattino, ha pensato bene di sfoggiare pigiama e vestaglia: ecco quanto vale il suo look da notte.

Alessia Marcuzzi torna a Viva Rai 2! dopo Sanremo

L'avevamo lasciata a Sanremo tra maxi pellicce bianche e lunghi abiti da diva in total red, oggi ritroviamo Alessia Marcuzzi in una versione decisamente più comfy. Probabilmente non si è ancora ripresa dalle nottate fatte durante la "settimana santa" del Festival ed è per questo che ha pensato bene fare visita a Fiorello & Co. in pigiama: in questo modo sarebbe stata pronta per andare a dormire una volta terminata la prima puntata mattutina e post-sanremese di Viva Rai 2!. Durante la diretta ha improvvisato un balletto fuori al glass con tanto di cuscino e mascherina sugli occhi, ha ricordato i momenti più belli della recente esperienza e non ha esitato a parlare della stanchezza accumulata durante l'evento più seguito dell'anno dello spettacolo italiano.

Alessia Marcuzzi a viva Rai 2! dopo Sanremo

Chi ha firmato il pigiama leopardato di Alessia Marcuzzi

Sebbene Alessia fosse in pigiama, non ha rinunciato allo stile, anzi, ha puntato tutto sulle griffe per il ritorno "romano" di Viva Rai 2!. Si è affidata a Dolce&Gabbana, sfoggiando un completo da notte in seta leopardata decorato all-over con l'iconica stampa Rose sui toni del rosso.

Alessia Marcuzzi in Dolce&Gabbana

Ha abbinato un pigiama con pantaloni over e casacca con i bottoni a una lunga vestaglia coordinata, completando il tutto con un paio di friulane in velluto total red. Quanto costano i due capi per dormire? Sul sito italiano della Maison non sono più disponibili (forse perché fanno parte di una vecchia collezione), è possibile trovarli sull'e-commerce americano del brand rispettivamente a 1.024 e 1.610 dollari (ovvero circa 950 e 1.500 euro). In quanti hanno sognato di tornare a lavoro con un look pigiama come quello di Alessia dopo la settimana sanremese?

Il pigiama di seta di Dolce&Gabbana