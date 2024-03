Alessandra Amoroso in animalier a Stasera c’è Cattelan: l’esibizione da record è con la tuta maculata Alessandra Amoroso ospite di Alessandro Cattelan ha superato la sfida Extreme Duets Record Edition. Ha indossato una tuta maculata effetto seconda pelle. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Alessandra Amoroso in Roberto Cavalli

Il 19 maggio 2016 Alessandra Amoroso era stata ospite di Alessandro Cattelan nel programma E poi c'è Cattelan, che all'epoca andava in onda su Sky. In quell'occasione, la cantante si era cimentata con un'insolita sfida: duettare con più di 17 fan nel minor tempo possibile e superare così il record detenuto da Duncan James dei Blue. La prova si era svolta sulle note di Stupida, una delle più note canzoni dell'artista salentina. La Extreme Duets Record Edition si era chiusa arrivando a un numero totale di ben 19 fan, entrando così nel Guinness World Record. A distanza di 7 anni, Alessandra Amoroso si è nuovamente cimentata con questa sfida, per battere il record passato poi nelle mani di Giorgia, che era riuscita a duettare con ben 24 persone. Il tutto è avvenuto ancora in presenza di Alessandro Cattelan, che ha ospitato la cantante a Stasera c'è Cattelan, che va ora in onda su Rai 2 ogni settimana. Alessandra Amoroso si è riappropriata del titolo, arrivando a condurre la performance con addirittura 25 fan!

Il look di Alessandra Amoroso

Il Festival di Sanremo ha segnato il ritorno in grande stile di Alessandra Amoroso, che è stata per un po' lontana dalle scene. Non ha passato un periodo facile, come ha ammesso lei stessa, si è ritrovata al centro di una polemica e di una carica di odio inaspettata, che l'ha messa a dura prova e l'ha spinta lontano dall'Italia. Tutto è cominciato col caso dell'autografo negato a un fan. Quando se l'è sentita, è tornata e lo ha fatto nel segno della musica, portando sul palco della prestigiosa kermesse una canzone intima e profonda, che sta avendo grande successo.

Tuta Roberto Cavalli collezione Resort 2024

Il palco dell'Ariston ha restituito una Alessandra Amoroso diversa anche nello stile: ha cambiato immagine, forse proprio per lasciarsi alle spalle quel momento buio e ricominciare, più forte e con nuove consapevolezze. I suoi look si sono fatti audaci e grintosi, in linea con la sua forte personalità. A Sanremo ha optato serata dopo serata per il total black affidandosi alla Maison Roberto Cavalli. Anche a Stasera c'è Cattelan ha confermato la sua predilezione per questa Casa di Moda, che riesce a tirare fuori la sua anima più strong.

Alessandra Amoroso in Roberto Cavalli

Per entrare nuovamente nel Record ha puntato su una tuta intera con stampa jaguar: l'animalier è la scelta perfetta quando si vuole osare e non si vuol passare inosservati. Il maculato è una stampa intramontabile sinonimo di forza, grinta, audacia. Il capo a maniche lunghe con scollo a V ha i fori per il pollice tipici dell'abbigliamento sportivo. Sul sito ufficiale della Maison costa 295 euro. L'ha abbinato a un paio di stivali con la punta e il tacco, alti fino al ginocchio. Ha aggiunto anche un blazer oversize nero, per dare un ulteriore tocco dark ma al tempo stesso elegante. Il maculato le ha portato fortuna, perché è riuscita nell'impresa riappropriandosi del record.