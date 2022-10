Addio ad Angela Lansbury: con Jessica Fletcher il giallo non è mai stato così di classe Tra un omicidio e l’altro Jessica Fletcher (“la signora in giallo” interpretata da Angela Lansbury) non ha mai perso il suo inconfondibile e iconico stile.

A cura di Giusy Dente

Ben 5 Tony Award, 6 Golden Globe, la prima nomination all'Oscar a soli 17 anni e un Oscar alla carriera nel 2014, una lunghissima attività teatrale a Broadway, il cinema, la televisione: insomma Angela Lansbury era una talentuosa artista a tutto tondo, con una formazione anche nella danza, il canto e il cabaret. Ben 75 gli anni di carriera, costellata di successi e soddisfazioni. È morta a 96 anni a Los Angeles: nei cuori di tutti, benché abbia ricoperto moltissimi ruoli, resterà sempre "la signora in giallo", l'elegante e impeccabile Jessica Fletcher.

Jessica Fletcher e Angela Lansbury, donne iconiche

Angela Lansbury ha interpretato Jessica Fletcher dal 1984 al 1996: ben 12 anni e un totale di 264 episodi (con repliche infinite di cui il pubblico fino a oggi non si è mai stancato). La scrittrice di gialli era una sorta di alter ego per l'attrice. Il rapporto tra le due donne era un po' uno specchio e forse anche per questo la Lansbury è riuscita a dare alla Fletcher una veridicità tale, da imprimerla nei cuori del pubblico rendendola un'icona. Il New York Times ha pubblicato postuma un'intervista in cui l'allora 84enne ammetteva che "la signora in giallo" era la donna che avrebbe voluto essere.

Jessica Fletcher era dotata di un intuito infallibile nel risolvere casi di omicidio: dovunque si recasse qualcuno ci lasciava le penne e toccava a lei collaborare con la Polizia per risolvere il caso, mettendo a disposizione le sue competenze da scrittrice di gialli. Intelligente, ironica, capace di mettere in collegamento fatti e persone, attenta ai dettagli, l'identificazione del colpevole e la scarcerazione dell'innocente erano assicurate se c'era lei nei paraggi.

E tra un assassinio a destra e uno a sinistra, non ha mai perso il suo inconfondibile stile di classe, che l'ha resa un'icona dell'immaginario collettivo, di tutte le generazioni. E nel tempo, si è anche trasformata in una regina dei meme per i millennials, che l'hanno trasformata nella regina del web, innamorati delle sue espressioni di stupore, le facce da investigatrice a perenne caccia di indizi e quelle da osservatrice a cui non sfugge mai un bugiardo!

Lo stile inconfondibile di Jessica Fletcher

Oltre alla caratterizzazione del personaggio, Angela Lansbury ha personalmente curato molto l'estetica del personaggio, il suo stile nel vestire, collaborando all'ideazione del suo guardaroba. La costumista Eilish Zebrasky ha raccontato di aver pensato, per Jessica Fletcher, ad abiti innanzitutto adatti alla sua età, che però riflettessero il carattere di una donna dotata di personalità, indipendente, autonoma, che non deve dimostrare niente a nessuno e che basta a se stessa.

Jennifer Frazee, che ha lavorato come assistente stilista freelance nello show, ha detto che l'attrice era solita ragionare con la squadra per ogni ripresa, per decidere insieme cosa sarebbe stato meglio per il suo personaggio. Quello di Jessica Fletcher era un look di classe, elegante e senza tempo. I suoi capi preferiti erano i morbidi cardigan in pieno stile anni Ottanta, che non indossava mai senza un giro di perle al collo e uno dei suoi amati foulard (colorati e con stampa, possibilmente).

Altro must degli outfit erano gli occhiali da vista, dalla montatura extra. E poi gonne ampie, ma anche tailleur e bluse, senza dimenticare la tuta sportiva e gli abiti da sera delle serate di gala. Il tutto, senza rinunciare mai ai suoi capelli corti biondi leggermente cotonati. Jessica Fletcher, insomma, ha conquistato tutti anche col suo stile colorato e classy, da donna caparbia e al tempo stesso accomodante. Impossibile resisterle!